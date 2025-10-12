Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Een Franse profvoetballer heeft dinsdag een stevige snelheidsovertreding begaan op de A131-snelweg nabij Le Havre. De dertiger werd geflitst terwijl hij met 224 kilometer per uur over de weg scheurde, bijna 100 kilometer per uur boven de toegestane limiet van 130 km/u.

De wegpolitie van Saint-Romain-de-Colbosc legde de bestuurder vast rond 18.15 uur, terwijl hij in een sportieve Mercedes AMG A45 S reed, een wagen met 421 pk, schrijft Paris-Normandie. Het incident gebeurde op een traject nabij Rogerville in het departement Seine-Maritime.

Volgens de gendarmerie ging het om een profvoetballer die haast had om een vlucht te halen en zich opnieuw bij zijn team te voegen, een club buiten de Europese Unie. Hij zou de volgende dag een wedstrijd moeten spelen.

De voetballer moest zijn vlucht halen, maar had ook geen rijbewijs

Het excuus van haast weerhield de politie echter niet van een optreden. Extra problematisch: het rijbewijs van de man was eerder al ingetrokken voor een andere overtreding, waardoor hij officieel niet mocht rijden.

De speler werd door de politie gehoord in een vrije verhoorprocedure. Er wordt een strafrechtelijke vervolging verwacht vanwege de combinatie van hoge snelheid en het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het voorval zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de voetballer, zowel juridisch als mogelijk bij zijn club. Een indrukwekkend snelheidsrecord, maar eentje dat hij waarschijnlijk liever niet aan zijn palmares toevoegt.