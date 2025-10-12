Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een Franse profvoetballer heeft dinsdag een stevige snelheidsovertreding begaan op de A131-snelweg nabij Le Havre. De dertiger werd geflitst terwijl hij met 224 kilometer per uur over de weg scheurde, bijna 100 kilometer per uur boven de toegestane limiet van 130 km/u.

De wegpolitie van Saint-Romain-de-Colbosc legde de bestuurder vast rond 18.15 uur, terwijl hij in een sportieve Mercedes AMG A45 S reed, een wagen met 421 pk, schrijft Paris-Normandie. Het incident gebeurde op een traject nabij Rogerville in het departement Seine-Maritime.

Volgens de gendarmerie ging het om een profvoetballer die haast had om een vlucht te halen en zich opnieuw bij zijn team te voegen, een club buiten de Europese Unie. Hij zou de volgende dag een wedstrijd moeten spelen.

De voetballer moest zijn vlucht halen, maar had ook geen rijbewijs

Het excuus van haast weerhield de politie echter niet van een optreden. Extra problematisch: het rijbewijs van de man was eerder al ingetrokken voor een andere overtreding, waardoor hij officieel niet mocht rijden.

De speler werd door de politie gehoord in een vrije verhoorprocedure. Er wordt een strafrechtelijke vervolging verwacht vanwege de combinatie van hoge snelheid en het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het voorval zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de voetballer, zowel juridisch als mogelijk bij zijn club. Een indrukwekkend snelheidsrecord, maar eentje dat hij waarschijnlijk liever niet aan zijn palmares toevoegt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

14:30
Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

14:15
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

13:30
Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

13:15
Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

13:00
Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

12:30
2
Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent De derde helft

Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent

12:15
1
Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

12:00
Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

11:30
Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

11:15
4
Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

11:00
2
Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

10:30
📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

10:15
Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

10:00
Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

09:30
2
Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

09:15
'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

09:00
4
WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

08:40
Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

08:30
🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

07:00
Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

06:30
Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

23:00
2
Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

22:30
Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

22:00
Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

21:40
AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

21:20
Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

21:00
OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

20:16
10
Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

20:01
Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

19:30
Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

19:15
"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

19:00
Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

18:30
3
🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?" De derde helft

🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?"

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 8
PSG PSG 17/10 Strasbourg Strasbourg
Nice Nice 18/10 Lyon Lyon
Angers Angers 18/10 Monaco Monaco
Marseille Marseille 18/10 Le Havre Le Havre
RC Lens RC Lens 19/10 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 19/10 Metz Metz
Rennes Rennes 19/10 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 19/10 Stade Brestois Stade Brestois
Nantes Nantes 19/10 Lille OSC Lille OSC

Nieuwste reacties

Purple Rain Purple Rain over Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar heeft ook heel goed nieuws voor de fans Swakken Swakken over OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details kliersesk kliersesk over Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye tisookeenmening tisookeenmening over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Kellner Kellner over "Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent OH boy OH boy over DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen Andreas2962 Andreas2962 over Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten" JaKu JaKu over Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved