Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist
Foto: © photonews
Word fan van Valencia CF! 162

Italië moet nog vol aan de bak richting het WK. De Europese kwalificaties naderen hun ontknoping, en de Azzurri staan momenteel drie punten achter op Noorwegen, dat al 29 keer scoorde in zes wedstrijden. Bondscoach Gennaro Gattuso beseft dat het WK missen geen optie is.

In november zullen we weten welke Europese teams zich via de groepsfase van de WK-kwalificaties plaatsen voor het eindtornooi in Noord-Amerika. Voor Italië wordt het ongetwijfeld nog héél spannend.

Het land heeft namelijk de pech dat Noorwegen het waanzinnig goed doet met 29 doelpunten en slechts drie tegendoelpunten op zes wedstrijden tijd. Noorwegen staat eerst in zijn groep met 18 punten.

Het WK missen is geen optie voor Italië

Italië volgt met drie punten minder, maar de twee landen moeten het nog een tegen elkaar opnemen. Als de inwoners van de laars naast groepswinst grijpen, zullen ze via de play-offs een WK-ticket proberen te veroveren.

Bondscoach Gennaro Gattuso weet dat het nog een lastige rit kan worden. "We kunnen niemand onderschatten, zeker niet na de afgelopen jaren. We moeten onze helm opzetten en ons klaarmaken voor de strijd", zegt hij volgens VI.

Het WK missen is geen optie. "Ik neem de eer als het me lukt om het doel te bereiken. Als we het WK niet halen, ga ik verhuizen, ergens heel ver weg van Italië. Het is een droom om voor mijn land te mogen werken. Daar ben ik de bond zeer dankbaar voor."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Valencia CF
Gennaro Gattuso

Meer nieuws

📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

17:00
Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik" Interview

Axel Witsel schrijft geschiedenis bij de Rode Duivels: "Ik hoop er in november bij te zijn, thuis in Luik"

16:30
Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

15:45
🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

🎥 Als eerste Belg geplaatst voor het WK: Hugo Broos viert kwalificatie met Zuid-Afrika

15:30
Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

Frenkie De Jong ongrijpbaar: dit is de waanzinnige clausule in zijn nieuw contract

14:20
Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

Slecht nieuws bij AS Monaco: Sébastien Pocognoli moet nog even geduld hebben

15:00
Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen Analyse

Hoe absolute Europese dwergstaat nog mag dromen van WK ... als het blijft verliezen

14:40
📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels?

14:00
5
Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

Bayern München speelt nog één heel belangrijke match voor Club Brugge: Vincent Kompany heeft er zin in

13:31
Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

13:15
In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

In topvorm, ook naast het veld: Jérémy Doku komt met groot nieuws

13:00
Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren

12:41
6
Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

12:20
4
Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf

12:00
2
Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

Hij lijkt erbij te zullen zijn: Axel Witsel mee naar WK?

11:40
1
Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

11:20
De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

11:00
Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

10:30
Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

10:00
2
Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

09:30
Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

09:00
1
Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

08:40
18
Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

08:20
🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

08:00
Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

07:40
3
Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

07:20
1
Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

07:00
2
'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

06:30
17
Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

22:39
1
Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

23:00
1
Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

22:08
1
Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

21:40
11
Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

21:20
Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

21:00
Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

20:40
4
Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 9
Real Oviedo Real Oviedo 17/10 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Sevilla Sevilla 18/10 Real Mallorca Real Mallorca
Barcelona Barcelona 18/10 Girona FC Girona FC
Villarreal Villarreal 18/10 Real Betis Real Betis
Atlético Madrid Atlético Madrid 18/10 Osasuna Osasuna
Elche CF Elche CF 19/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Celta De Vigo Celta De Vigo 19/10 Real Sociedad Real Sociedad
Levante Levante 19/10 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 19/10 Real Madrid Real Madrid
Alaves Alaves 20/10 Valencia CF Valencia CF

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge-chauffeur kreeg 11 messteken: daders kennen straf Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Antwerp: - Andreas2962 Andreas2962 over Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?" FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder' Svédél Svédél over 📷 Gelekt: is dit het nieuwe WK-shirt van de Rode Duivels? TRIKKE TRIKKE over Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen Dave79 Dave79 over Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute RememberLierse RememberLierse over Wales - België: 2-4 Mike59 Mike59 over Rudi Garcia krijgt advies van Wilmots: deze Duivel mag hij niet negeren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved