Italiaans bondscoach Gattuso dreigt met drastische beslissing als Italië het WK mist

Italië moet nog vol aan de bak richting het WK. De Europese kwalificaties naderen hun ontknoping, en de Azzurri staan momenteel drie punten achter op Noorwegen, dat al 29 keer scoorde in zes wedstrijden. Bondscoach Gennaro Gattuso beseft dat het WK missen geen optie is.

In november zullen we weten welke Europese teams zich via de groepsfase van de WK-kwalificaties plaatsen voor het eindtornooi in Noord-Amerika. Voor Italië wordt het ongetwijfeld nog héél spannend.

Het land heeft namelijk de pech dat Noorwegen het waanzinnig goed doet met 29 doelpunten en slechts drie tegendoelpunten op zes wedstrijden tijd. Noorwegen staat eerst in zijn groep met 18 punten.

Het WK missen is geen optie voor Italië

Italië volgt met drie punten minder, maar de twee landen moeten het nog een tegen elkaar opnemen. Als de inwoners van de laars naast groepswinst grijpen, zullen ze via de play-offs een WK-ticket proberen te veroveren.

Bondscoach Gennaro Gattuso weet dat het nog een lastige rit kan worden. "We kunnen niemand onderschatten, zeker niet na de afgelopen jaren. We moeten onze helm opzetten en ons klaarmaken voor de strijd", zegt hij volgens VI.

Het WK missen is geen optie. "Ik neem de eer als het me lukt om het doel te bereiken. Als we het WK niet halen, ga ik verhuizen, ergens heel ver weg van Italië. Het is een droom om voor mijn land te mogen werken. Daar ben ik de bond zeer dankbaar voor."