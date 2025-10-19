Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

Sébastien Pocognoli speelde gelijk tegen staartploeg Angers op zijn debuut bij Monaco. Toch zijn de eerste reacties vanuit Frankrijk vrij positief.

Sébastien Pocognoli beleefde een opvallende start. Niet slecht, maar ook niet schitterend. Zijn team vertrekt uit Angers met slechts één punt, 1-1. Een frustrerend resultaat voor de Belgische coach die zijn nieuwe avontuur in de Ligue 1 wilde beginnen met een overwinning.

Wat denkt de Franse pers ervan?

De Franse pers heeft over het algemeen positieve reacties gegeven op de debuterende Belgische coach. L'Equipe kopte: "Voor zijn eerste aan het hoofd van Monaco ziet Pocognoli het glas halfvol ondanks de verloren punten". De krant benadrukte de positieve houding van de nieuwe coach en de goede teamgeest.

Bij Foot Mercato is de toon gematigd: "ASM heeft positieve dingen laten zien, maar blijft op de vijfde plaats." Het medium benadrukt een interessante wedstrijdinhoud, duidelijke intenties, maar ook de noodzaak om aanvallend scherper te zijn.

Er komt weinig kritiek op zijn tactische keuzes. Het druk zetten, de wens om zuiver op te bouwen en de energie van het team maakten indruk. Er ontbreekt net dat beetje extra, en dat is het gebrek aan afwerking in de aanval.





Monaco heeft al enkele weken moeite met scoren, en dat is precies de uitdaging die Pocognoli wil aangaan. Zijn eerste wedstrijd toonde veelbelovende dingen en geeft hoop.