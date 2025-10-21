Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ajax Amsterdam hoopt het contract van Jorthy Mokio te verlengen. Beide partijen willen de samenwerking voortzetten, maar afgelopen zomer was er onenigheid over de loonvoorwaarden van de jonge Belgische speler.

Deze zomer verliet Jorthy Mokio definitief de jeugdopleiding van Ajax om een belangrijkere rol in de A-kern op te nemen. De 17-jarige speler kwam dit seizoen al in acht van de elf wedstrijden van het eerste elftal in actie, al stond hij slechts drie keer in de basis.

Zijn status binnen de club wordt echter steeds belangrijker, en dat blijkt ook uit de beslissingen die Ajax over hem neemt: hij zal zich pas tijdens de interlandbreak bij de Belgische U17-selectie voor het WK in Qatar mogen aansluiten, net als Nathan De Cat.

Jorthy Mokio moet zijn voorwaarden herzien

De Amsterdammers willen geen enkel risico nemen met de speler, die in maart al door Rudi Garcia werd opgeroepen. Ajax wil zijn contract – dat nog loopt tot juni 2027 – nu al verlengen.

Volgens informatie van het Nederlandse medium Voetbal International zit Ajax terug aan de onderhandelingstafel na het mislukte overleg van afgelopen zomer. Toen vonden de clubleiders dat de loonverwachtingen van het kamp-Mokio te hoog lagen.

"Hij vroeg om een contract dat vergelijkbaar was met dat van Jordan Henderson, en Ajax wil dat beleid niet volgen", aldus de Nederlandse journalisten. Beide partijen willen echter graag tot een akkoord komen om de samenwerking voort te zetten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Chelsea - Ajax live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
Chelsea
Jorthy Mokio

Meer nieuws

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

20:00
U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

19:20
Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

19:15
De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

19:00
1
Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

18:30
1
Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie" Factcheck

Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"

18:40
Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

18:20
1
Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

17:20
Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

18:00
1
"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

17:40
OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

17:00
Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

16:00
3
WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

16:32
6
Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München Analyse

Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

15:15
Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

15:30
Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

Vanhaezebrouck ziet dat niet Erenbjerg, maar andere speler van Essevee meest gegeerd wordt op transfermarkt

16:15
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
2
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
2
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

12:41
"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

13:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
4
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
1
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
11
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
1
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
5
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
Barcelona Barcelona 2-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Newcastle United Newcastle United 21:00 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 PSG PSG
Arsenal Arsenal 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 21:00 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 21:00 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 22/10 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 22/10 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 22/10 Juventus Juventus
Bayern München Bayern München 22/10 Club Brugge Club Brugge
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 22/10 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 22/10 Tottenham Tottenham
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 22/10 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 22/10 Slavia Praag Slavia Praag
Chelsea Chelsea 22/10 Ajax Ajax

Nieuwste reacties

Wekke2002 Wekke2002 over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard pinantie pinantie over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag André Coenen André Coenen over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Borak Borak over De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus Dirk ie Dirk ie over Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag Erwin Wille Erwin Wille over Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem Joe Joe over Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen Vital Verheyen Vital Verheyen over WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen Dirk1897 Dirk1897 over Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden Kellner Kellner over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved