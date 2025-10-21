Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

Ajax Amsterdam hoopt het contract van Jorthy Mokio te verlengen. Beide partijen willen de samenwerking voortzetten, maar afgelopen zomer was er onenigheid over de loonvoorwaarden van de jonge Belgische speler.

Deze zomer verliet Jorthy Mokio definitief de jeugdopleiding van Ajax om een belangrijkere rol in de A-kern op te nemen. De 17-jarige speler kwam dit seizoen al in acht van de elf wedstrijden van het eerste elftal in actie, al stond hij slechts drie keer in de basis.

Zijn status binnen de club wordt echter steeds belangrijker, en dat blijkt ook uit de beslissingen die Ajax over hem neemt: hij zal zich pas tijdens de interlandbreak bij de Belgische U17-selectie voor het WK in Qatar mogen aansluiten, net als Nathan De Cat.

Jorthy Mokio moet zijn voorwaarden herzien

De Amsterdammers willen geen enkel risico nemen met de speler, die in maart al door Rudi Garcia werd opgeroepen. Ajax wil zijn contract – dat nog loopt tot juni 2027 – nu al verlengen.

Volgens informatie van het Nederlandse medium Voetbal International zit Ajax terug aan de onderhandelingstafel na het mislukte overleg van afgelopen zomer. Toen vonden de clubleiders dat de loonverwachtingen van het kamp-Mokio te hoog lagen.

"Hij vroeg om een contract dat vergelijkbaar was met dat van Jordan Henderson, en Ajax wil dat beleid niet volgen", aldus de Nederlandse journalisten. Beide partijen willen echter graag tot een akkoord komen om de samenwerking voort te zetten.