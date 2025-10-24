WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust
Diverse ploegen in ons land kunnen er in principe wel nog een doelman bij hebben. Er is mogelijk een interessant alternatief op de markt gekomen - of dat is toch alvast de bedoeling komende winter. Al is het nog lang niet in kannen en kruiken.

Dayne St. Clair is bezig aan een prima seizoen in de MLS. HIj heeft al tien clean sheets achter zijn naam en een reddingspercentage van zo'n 79,9 procent, met in totaal al 113 reddingen in de Amerikaanse profcompetitie.

Daarmee is hij ook onder meer opgenomen in het lijstje van doelmannen die kunnen worden doelman van het jaar worden in de MLS. St. Clair zit alvast bij de genomineerden en maakt dus nog kans op de prestigieuze prijs.

Het heeft de 28-jarige Canadese doelman deugd gedaan. Ook qua marktwaarde, want volgens Transfermarkt is hij ondertussen al 2,8 miljoen euro waard - een record voor hem en 0,8 miljoen euro meer dan bij de vorige update.

Bij een volgende update komt daar mogelijk nog wat extra bij, al is het misschien eerst en vooral uitkijken naar wat de ervaren doelman gaat beslissen over zijn toekomst. Hij is namelijk op 31 december officieel een vrije speler.

Vrije speler na zeven jaar bij Minnesota United?

Sinds begin 2019 is hij al lid van Minnesota United, maar nu lijkt hij mogelijk nieuwe oorden te willen opzoeken. Na zeven jaar zou hij mogelijk klaar zijn voor een eerste avontuur in Europa, mogelijk ook van belang met oog op het WK.

Op dat WK 2026 in eigen land zal St. Clair er sowieso bij zijn in de selectie, maar voor de positie van eerste doelman zit hij momenteel nog in een stevige strijd verwikkeld. Dat kan een doorslaggevend argument zijn bij zijn keuze de komende weken.

Kapers op de kust

Zijn team Minnesota United doet er ook nog steeds alles aan om hem toch nog alsnog langer aan de club te proberen verbinden, maar tot op heden is een nieuw contract of contractverlenging nog erg veraf en lijkt het een uitgemaakte zaak.

Bij bepaalde Amerikaanse analisten is er echter wel nog hoop en zelfs optimisme dat St. Clair na dit seizoen aan tafel zal gaan zitten met Minnesota om er alsnog een nieuwe deal te gaan tekenen. Afwachten of het zover zal komen.

De doelman maakt in ieder geval indruk met zijn manier van keepen en zou dan ook een instant-meerwaarde kunnen zijn voor verschillende ploegen in de Jupiler Pro League. Zowel qua presence als qua reddingen is hij een topper.

Ook teams uit Engeland en Frankrijk zouden hem willen inlijven, dus er zijn kapers op de kust. Doordat hij gratis zou kunnen vertrekken, is hij bovendien ook meteen een aantrekkelijk koopje voor veel ploegen en zal het op salariseisen kunnen worden gespeeld.

Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Canada
Minnesota United
Dayne St. Clair

Major League Soccer

 1/8 Finales
FC Cincinnati FC Cincinnati 24/10 Columbus Crew Columbus Crew
Minnesota United Minnesota United 24/10 Seattle Sounders Seattle Sounders
Los Angeles FC Los Angeles FC 24/10 Austin FC Austin FC
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 24/10 FC Dallas FC Dallas
Charlotte FC Charlotte FC 24/10 New York City FC New York City FC
Inter Miami CF Inter Miami CF 25/10 Nashville SC Nashville SC
Columbus Crew Columbus Crew 31/10 FC Cincinnati FC Cincinnati
Nashville SC Nashville SC 31/10 Inter Miami CF Inter Miami CF
FC Dallas FC Dallas 31/10 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders Seattle Sounders 31/10 Minnesota United Minnesota United
Austin FC Austin FC 31/10 Los Angeles FC Los Angeles FC
New York City FC New York City FC 31/10 Charlotte FC Charlotte FC

Nieuwste reacties

