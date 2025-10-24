WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

Diverse ploegen in ons land kunnen er in principe wel nog een doelman bij hebben. Er is mogelijk een interessant alternatief op de markt gekomen - of dat is toch alvast de bedoeling komende winter. Al is het nog lang niet in kannen en kruiken.

Dayne St. Clair is bezig aan een prima seizoen in de MLS. HIj heeft al tien clean sheets achter zijn naam en een reddingspercentage van zo'n 79,9 procent, met in totaal al 113 reddingen in de Amerikaanse profcompetitie.

Daarmee is hij ook onder meer opgenomen in het lijstje van doelmannen die kunnen worden doelman van het jaar worden in de MLS. St. Clair zit alvast bij de genomineerden en maakt dus nog kans op de prestigieuze prijs.

Hands down, one of the best



Dayne St. Clair has been named a finalist for @mls Goalkeeper of the Year.



𝙈𝙤𝙧𝙚 » https://t.co/7nWMXlRuDt pic.twitter.com/hfG6dQTxRP — x - Minnesota United FC (@MNUFC) October 23, 2025

Het heeft de 28-jarige Canadese doelman deugd gedaan. Ook qua marktwaarde, want volgens Transfermarkt is hij ondertussen al 2,8 miljoen euro waard - een record voor hem en 0,8 miljoen euro meer dan bij de vorige update.

Bij een volgende update komt daar mogelijk nog wat extra bij, al is het misschien eerst en vooral uitkijken naar wat de ervaren doelman gaat beslissen over zijn toekomst. Hij is namelijk op 31 december officieel een vrije speler.

Vrije speler na zeven jaar bij Minnesota United?

Sinds begin 2019 is hij al lid van Minnesota United, maar nu lijkt hij mogelijk nieuwe oorden te willen opzoeken. Na zeven jaar zou hij mogelijk klaar zijn voor een eerste avontuur in Europa, mogelijk ook van belang met oog op het WK.

Op dat WK 2026 in eigen land zal St. Clair er sowieso bij zijn in de selectie, maar voor de positie van eerste doelman zit hij momenteel nog in een stevige strijd verwikkeld. Dat kan een doorslaggevend argument zijn bij zijn keuze de komende weken.

Kapers op de kust

Zijn team Minnesota United doet er ook nog steeds alles aan om hem toch nog alsnog langer aan de club te proberen verbinden, maar tot op heden is een nieuw contract of contractverlenging nog erg veraf en lijkt het een uitgemaakte zaak.

Bij bepaalde Amerikaanse analisten is er echter wel nog hoop en zelfs optimisme dat St. Clair na dit seizoen aan tafel zal gaan zitten met Minnesota om er alsnog een nieuwe deal te gaan tekenen. Afwachten of het zover zal komen.

There is optimism a long-term deal will be reached between Minnesota United and Dayne St. Clair, per @tombogert.



Clubs in England, Belgium, and France are interested in him, should he not sign a new contract. pic.twitter.com/9h2IEsw6Yo — MNUFC NEWS (@mnufcnews) October 22, 2025

De doelman maakt in ieder geval indruk met zijn manier van keepen en zou dan ook een instant-meerwaarde kunnen zijn voor verschillende ploegen in de Jupiler Pro League. Zowel qua presence als qua reddingen is hij een topper.

Ook teams uit Engeland en Frankrijk zouden hem willen inlijven, dus er zijn kapers op de kust. Doordat hij gratis zou kunnen vertrekken, is hij bovendien ook meteen een aantrekkelijk koopje voor veel ploegen en zal het op salariseisen kunnen worden gespeeld.