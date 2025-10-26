Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De jonge sensatie Lamine Yamal (18) van FC Barcelona blijft de gemoederen in Spanje beroeren in aanloop naar de Clásico van vanmiddag. Na zijn scherpe uitspraken over Real Madrid eerder deze week, heeft hij nu met een opvallende foto op Instagram opnieuw voor opschudding gezorgd.

In de video die Yamal postte, vertelt hij over zijn jeugd, zijn afkomst en zijn motivatie om te blijven vechten voor succes. “Ik speel niet voor mijn ego of voor de spotlights, maar om nooit terug te keren naar vroeger", klinkt het. De boodschap sluit af met de woorden: “Ik heb mijn angst achtergelaten in Mataró.”

Opvallender dan de video zelf is echter de foto die erop volgde. Daarop is Yamal te zien terwijl hij zijn goal viert in het Bernabéu, tijdens de 0-4-overwinning van Barça vorig seizoen. Op de achtergrond: duidelijk zichtbaar boze Real-fans. Een bewuste keuze, volgens Spaanse media.

Uithaal naar "stelende en klagende Real Madrid"

De timing is niet toevallig. Enkele dagen geleden haalde Yamal al uit naar Real Madrid tijdens een interview op de Kings League van Gerard Piqué. Toen hem gevraagd werd wat de overeenkomst is tussen Real en het Kings League-team Porcinos, antwoordde hij droog: “Ze stelen en ze klagen allebei.”

In Madrid sloegen die woorden in als een bom. Volgens Spaanse kranten vinden de Real-spelers zijn gedrag “onrespectvol” en “onvolwassen”. Zelfs ploegmaat Dani Carvajal, die Yamal kent van de nationale ploeg, zou na de Clásico met hem willen praten over zijn uitspraken.

Ondanks alle commotie lijkt Yamal zelf onbewogen. “Ik heb al vaker gescoord tegen Real, ook in Bernabéu. 0-4 was geen toeval", zei hij met een glimlach. Vanmiddag om 16u15 staat hij opnieuw oog in oog met Real Madrid, een Clásico die nu al in vuur en vlam staat.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Real Madrid - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Real Madrid
Lamine Yamal

Meer nieuws

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu

10:00
3
Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen" Interview

Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen"

10:30
3
Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

Zorgt groeibriljant Karetsas straks voor wrijving in Genkse kleedkamer?

10:14
LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

LIVE: Kan geplaagd Antwerp de rug rechten in topper tegen Club Brugge?

10:04
Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben" Reactie

Vanderbiest waarschuwt KV Mechelen-spelers voor wat nodig is in de toekomst: "Je moet er 'de ballen' voor hebben"

09:45
Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden

09:00
1
Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

Na Loïs Openda kan nog een andere Rode Duivel naar Juventus

08:40
🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..." Reactie

🎥 Dankzij 'topschutter' Ewoud Pletinckx is het nu al 'Mazzu-time' bij Leuven: "Als hij de coach wordt, dan..."

08:00
Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven)

08:20
5
Bayern München komt met statement na grote chaos

Bayern München komt met statement na grote chaos

07:30
Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

Fans roepen Besnik Hasi buiten, maar... wie binnen Anderlecht wil/kan dat doen?

07:00
1
Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

Coach bevestigt: seizoen zit erop voor beste speler van La Louvière

06:30
Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6? Analyse

Mag Zulte Waregem écht dromen van de top-6?

06:00
2
CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

22:31
Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

Mét stevige kers op de taart: Gent blaast 125 kaarsjes uit en blaast en passant zwak Standard helemaal weg

22:41
Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

23:00
Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

Westerlo-coach Charaï is duidelijk na teleurstellende gelijkspel tegen Dender: "Daar ben ik echt kwaad voor"

22:00
Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..." Reactie

Doelpuntenmaker KV Mechelen heeft amper woorden voor grote ontgoocheling: "Weet niet wat er gebeurd is..."

21:30
3
Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

Dender-coach Hayk Milkon verandert volledig van toon na nieuw puntenverlies

21:41
📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

📷 🎥 Lekkere boodschap van de supporters: KAA Gent viert verjaardag in stijl

21:15
9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

9 op 9 voor Senne Lammens en Manchester United: Maxim De Cuyper blijft met lege handen achter

21:00
2
Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

Derde keer, goede keer: Sébastien Pocognoli boekt eindelijk eerste zege bij AS Monaco

21:21
KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

KVM troost zich met derde plek, maar punt is meer waard voor OHL (en Mazzu?) na gelijkmaker in minuut 95

20:16
🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

20:30
Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

14:00
Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

20:00
Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

19:17
2
Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

19:00
Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

18:30
2
Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

17:57
Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

18:15
Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

18:00
1
In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

17:30
2
Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

17:00
1
Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

16:30
Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

16:15

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 10
Real Sociedad Real Sociedad 2-1 Sevilla Sevilla
Girona FC Girona FC 3-3 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-0 Elche CF Elche CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-1 Getafe Getafe
Valencia CF Valencia CF 0-2 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 14:00 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 16:15 Barcelona Barcelona
Osasuna Osasuna 18:30 Celta De Vigo Celta De Vigo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 21:00 Alaves Alaves
Real Betis Real Betis 27/10 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

DKMA DKMA over Antwerp - Club Brugge: - Johan Vanderstukken Johan Vanderstukken over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos Negenduuzend Negenduuzend over Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen" Kellner Kellner over Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam" mantoch mantoch over Thibaut Courtois kapitein bij de Rode Duivels? Het is zo goed als zeker nu OH boy OH boy over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Johnnie Walker Johnnie Walker over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" OM-RSCL OM-RSCL over Het zou wel eens heel erg kunnen zijn voor Kevin De Bruyne (en dat had niet gehoeven) M.Suarez M.Suarez over Besnik Hasi onder druk, maar... er zullen (voorlopig?) nog geen drastische maatregelen genomen worden André Coenen André Coenen over KAA Gent - Standard: 4- Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved