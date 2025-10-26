Real Madrid-spelers bijzonder boos: Lamine Yamal werpt voor El Clasico nog meer olie op het vuur

De jonge sensatie Lamine Yamal (18) van FC Barcelona blijft de gemoederen in Spanje beroeren in aanloop naar de Clásico van vanmiddag. Na zijn scherpe uitspraken over Real Madrid eerder deze week, heeft hij nu met een opvallende foto op Instagram opnieuw voor opschudding gezorgd.

In de video die Yamal postte, vertelt hij over zijn jeugd, zijn afkomst en zijn motivatie om te blijven vechten voor succes. “Ik speel niet voor mijn ego of voor de spotlights, maar om nooit terug te keren naar vroeger", klinkt het. De boodschap sluit af met de woorden: “Ik heb mijn angst achtergelaten in Mataró.”

Opvallender dan de video zelf is echter de foto die erop volgde. Daarop is Yamal te zien terwijl hij zijn goal viert in het Bernabéu, tijdens de 0-4-overwinning van Barça vorig seizoen. Op de achtergrond: duidelijk zichtbaar boze Real-fans. Een bewuste keuze, volgens Spaanse media.

Uithaal naar "stelende en klagende Real Madrid"

De timing is niet toevallig. Enkele dagen geleden haalde Yamal al uit naar Real Madrid tijdens een interview op de Kings League van Gerard Piqué. Toen hem gevraagd werd wat de overeenkomst is tussen Real en het Kings League-team Porcinos, antwoordde hij droog: “Ze stelen en ze klagen allebei.”

In Madrid sloegen die woorden in als een bom. Volgens Spaanse kranten vinden de Real-spelers zijn gedrag “onrespectvol” en “onvolwassen”. Zelfs ploegmaat Dani Carvajal, die Yamal kent van de nationale ploeg, zou na de Clásico met hem willen praten over zijn uitspraken.

Ondanks alle commotie lijkt Yamal zelf onbewogen. “Ik heb al vaker gescoord tegen Real, ook in Bernabéu. 0-4 was geen toeval", zei hij met een glimlach. Vanmiddag om 16u15 staat hij opnieuw oog in oog met Real Madrid, een Clásico die nu al in vuur en vlam staat.