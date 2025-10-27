"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Vincent Kompany maakt waanzinnig veel indruk met Bayern München dit seizoen. Lothar Matthäus strooit met lof naar de Belgische trainer.

Bayern München zette zijn geweldige reeks voort door een nieuwe zege tegen Borussia Dortmund. Na 13 wedstrijden in alle competities zit Der Rekordmeister ook aan 13 overwinningen.

Lothar Matthäus vindt dat Vincent Kompany de ideale trainer is. "Met Kompany heeft de club de hoofdvogel afgeschoten. Hij betrekt de spelers opnieuw bij zijn beslissingen, met duidelijke, open en eerlijke boodschappen."

Lothar Matthäus haalt de loftrompet boven voor Kompany

"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden na vier à vijf rumoerige jaren en heeft veel zaken hersteld die de club in die periode miste", vervolgt hij bij Sky Sport.

Volgens hem kan Bayern zelfs de Champions League winnen. "Als ze dit prestatieniveau aanhouden, behoren ze tot de grote favorieten in de Champions League."

Aanstaande woensdag willen ze hun mooie reeks verderzetten. Ze trekken naar Keulen voor de tweede ronde van de Duitse beker. Geen makkelijke verplaatsing, maar het blijft uiteraard Bayern München. Veel problemen zou het dus niet mogen opleveren.