📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

De Belgische U17-selectie is donderdag vertrokken richting Qatar voor het WK. Vier dagen voor hun openingswedstrijd tegen Argentinië kregen de jonge internationals in Tubeke een motiverende boodschap mee van Romelu Lukaku, die tijdelijk in België verblijft wegens blessure.

Duidelijke boodschap vanuit Tubeke

Lukaku greep de gelegenheid aan om de spelers persoonlijk succes te wensen. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van collectieve inzet. “Geniet ervan en maak er het beste van, maar speel niet voor jezelf”, sprak hij de groep toe. Hij riep op om te spelen “voor je hart, voor ons, voor het land.”

De aanvaller van Napoli gaf aan dat hij de prestaties vanop afstand zal volgen. Zijn boodschap was helder: “En vooral winnen. Winnen. Winnen is het codewoord. Bij jullie, maar ook bij ons. Dus gewoon winnen, oké? Ten koste van alles.”

Groepsfase en toernooiverloop

De Jonge Duivels nemen het in de groepsfase op tegen Argentinië (3 november), Fiji (6 november) en Tunesië (9 november). De eerste twee van elke groep en de acht beste derdes uit twaalf groepen stoten door naar de zestiende finales. Daar begint het knock-outgedeelte van het toernooi.

De Belgische U17-ploeg bereikte in mei nog de halve finales van het EK in Albanië. De huidige selectie mikt op een vergelijkbare prestatie in Qatar. De technische staf heeft de voorbereiding afgerond en rekent op een competitieve start tegen Argentinië.

Lukaku blijft voorlopig in België om verder te herstellen van een hamstringblessure. Zijn aanwezigheid in Tubeke werd door de staf en spelers gewaardeerd. De toespraak werd afgesloten met een oproep tot maximale inzet en resultaatgerichtheid.