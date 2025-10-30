📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische U17-selectie is donderdag vertrokken richting Qatar voor het WK. Vier dagen voor hun openingswedstrijd tegen Argentinië kregen de jonge internationals in Tubeke een motiverende boodschap mee van Romelu Lukaku, die tijdelijk in België verblijft wegens blessure.

Duidelijke boodschap vanuit Tubeke

Lukaku greep de gelegenheid aan om de spelers persoonlijk succes te wensen. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van collectieve inzet. “Geniet ervan en maak er het beste van, maar speel niet voor jezelf”, sprak hij de groep toe. Hij riep op om te spelen “voor je hart, voor ons, voor het land.”

De aanvaller van Napoli gaf aan dat hij de prestaties vanop afstand zal volgen. Zijn boodschap was helder: “En vooral winnen. Winnen. Winnen is het codewoord. Bij jullie, maar ook bij ons. Dus gewoon winnen, oké? Ten koste van alles.”

Groepsfase en toernooiverloop

De Jonge Duivels nemen het in de groepsfase op tegen Argentinië (3 november), Fiji (6 november) en Tunesië (9 november). De eerste twee van elke groep en de acht beste derdes uit twaalf groepen stoten door naar de zestiende finales. Daar begint het knock-outgedeelte van het toernooi.

De Belgische U17-ploeg bereikte in mei nog de halve finales van het EK in Albanië. De huidige selectie mikt op een vergelijkbare prestatie in Qatar. De technische staf heeft de voorbereiding afgerond en rekent op een competitieve start tegen Argentinië.

Lukaku blijft voorlopig in België om verder te herstellen van een hamstringblessure. Zijn aanwezigheid in Tubeke werd door de staf en spelers gewaardeerd. De toespraak werd afgesloten met een oproep tot maximale inzet en resultaatgerichtheid.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
1
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
8
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

14:30
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief De derde helft

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

14:00
2
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
2
Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

13:15
📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

13:00
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

12:20
2
De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

12:00
1
Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

11:40
10
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

11:20
🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

11:03
RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

10:45
1
Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

10:30
Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

10:00
Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

10:23
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
2
"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
3
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
4
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
2
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
6
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

23:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 9
Lecce Lecce 0-1 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 1-1 AC Milan AC Milan
Como Como 3-1 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 3-1 Udinese Udinese
AS Roma AS Roma 2-1 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 0-0 Torino Torino
Genoa Genoa 0-2 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 18:30 Sassuolo Sassuolo
Pisa Pisa 20:45 Lazio Lazio

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf JaKu JaKu over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Cerclist Cerclist over West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk? Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? Andreas2962 Andreas2962 over 📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten FCB vo altijd FCB vo altijd over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona Swakke25 Swakke25 over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 CringeMedia CringeMedia over Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved