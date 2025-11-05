OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

Emilio Ferrera heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De Brusselaar gaat in zijn geboortestad aan de slag.

Emilio Ferrera leek het seizoen te starten bij RAEC Mons. Amper enkele dagen voor de start van het nieuwe seizoen eindigde dat avontuur.

Ondertussen heeft de 58-jarige Brusselaar met Spaanse roots een nieuw avontuur gevonden. Ferrera gaat in Brussel aan de slag.

Crossing Schaerbeek heeft bevestigd dat Ferrera er aan de slag gaat als de nieuwe sportief directeur. Leuk om weten: Schaarbeek is eveneens de geboorteplaats van Ferrera.

Schaarbeek promoveerde dit seizoen naar de Eerste Amateurklasse. Daar kampeert de club momenteel in de middenmoot.

Adelbrieven

Ferrera heeft al een rijkgevulde carrière achter de rug. Zo was hij in België onder meer aan de slag bij Club Brugge, RSC Anderlecht en Standard.