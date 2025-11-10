Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

Roméo Lavia blijft maar pech kennen. De Belgische middenvelder leek eindelijk weer écht vertrokken, maar liep tegen Qarabag opnieuw een blessure op en is minstens een maand out. Opnieuw een harde klap voor een groot talent dat steeds wordt afgeremd door zijn lichaam.

Sommige voetballers kunnen hun volledige potentieel niet tonen vanwege lichamelijke problemen. Roméo Lavia is daar (voorlopig) eentje van. Hij is opnieuw geblesseerd.

De Belgische middenvelder is een van de grootste talenten van de Premier League, nog steeds. Alleen remmen zijn blessures hem steeds af, keer op keer. De 21-jarige Lavia leek onlangs weer op dreef te komen.

Sinds eind september stond hij opnieuw op het veld, met een aantal invalbeurten en zelfs een basisplaats. Maar enkele dagen geleden liep het opnieuw fout, dit keer tegen Qarabag in de Champions League.

Roméo Lavia is opnieuw zeker een maand out

Lavia stond drie minuten op het veld en moest er opnieuw af. Het zag er niet goed uit, maar het bleef toch opvallend lang stil rond zijn nieuwe kwetsuur. Nu weten we meer.

Volgens Fabrizio Romano is Lavia minstens een maand buiten strijd met een blesurre aan de quadriceps. Opnieuw een zware tegenslag voor de Belg, die maar niet fit lijkt te kunnen blijven.