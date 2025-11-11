Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"
Beerschot wil na de degradatie zo snel mogelijk terug naar 1A. De Kielse Ratten draaien bovenaan mee in 1B, maar voelen stevige druk van SK Beveren en KV Kortrijk.

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen naar de Challenger Pro League, maar hoopt toch snel opnieuw in 1A te spelen. De Kielse Ratten doen het momenteel goed, al is er vooral met KV Kortrijk en SK Beveren heel stevige concurrentie.

De club uit Antwerpen staat derde in het klassement met 27 punten. Na de nederlaag tegen KV Kortrijk kon Beerschot de rug rechten op verplaatsing tegen RWDM, waar het met 0-1 won.

Beerschot blijft geloven tot de laatste minuut

"Nota bene tegen de ex-trainer Frédéric Frans", merkt Patrick Goots op bij Gazet van Antwerpen. "Beerschot scoorde opnieuw in de laatste tien minuten, net als in Lommel twee weken geleden en in Seraing op de openingsspeeldag."

Het gebeurt tegenwoordig vaak dat Beerschot pas in de slotfase het verschil maakt. "Ja, daaraan zie je dat ze tot de laatste minuten erin blijven geloven", gaat Goots verder.

"Zoiets gaat heel bepalend zijn om Beveren en Kortrijk – die allebei weer niet verloren – onder druk te zetten. Beerschot moet zich als derde trachten af te scheiden van de rest, want ook de derde maakt via een barrageduel nog kans op promotie", besluit hij.

