Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

Lorenz Lomme
Met z'n 40 lentes is Cristiano Ronaldo niet meer van de jongsten. De Portugese superster zit in de herfst van zijn carrière, maar wil wel nog schitteren op het aankomende WK. En daarna?

Ronaldo verdient tegenwoordig zijn brood bij het Saoedische Al-Nassr. De aanvaller verdient er een vorstelijk loon, maar is nog altijd even ambitieus. Ook met Portugal, waarmee hij volgend jaar op het WK nog eens een gooi wil doen naar een belangrijke titel. Dat wordt het laatste grote toernooi van Ronaldo, die aan stoppen denkt.

Ronaldo wil nog één of twee jaar doorgaan

"Het WK is misschien het juiste moment", citeert Het Nieuwsblad Ronaldo, die via een videoconferentie sprak op een toeristisch forum in de Saoedische hoofdstad Riyad. "Ik moet eerlijk zijn. Ik denk dat het afscheid binnenkort wel volgt. Waarschijnlijk betekent dat nog een of twee jaar."

Met 143 goals in 225 wedstrijden is Ronaldo de topschutter aller tijden en ook recordinternational van zijn land. De aanvaller komt nog altijd voor in de plannen van bondscoach Roberto Martínez, die we uiteraard nog goed kennen van zijn periode bij de Rode Duivels.

Ronaldo en co moeten zich wel nog altijd plaatsen voor het WK. Ze staan voorlopig op kop in Groep F van de WK-kwalificaties met 10 punten. Dat zijn er 5 meer dan eerste achtervolger Hongarije. Het kan dus bijna niet meer fout lopen.

De Portugezen spelen deze week tegen Ierland en Armenië. Aan één zege hebben ze genoeg om hun ticket te boeken voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Voor Ronaldo zou dat zijn zesde WK-deelname zijn.

