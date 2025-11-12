Speler Lokeren (ex-Beerschot) in tegenaanval na uitspraken over verslaving: "Schandalig"

Deze week kwam er een opvallend verhaal naar buiten. Dayenne Gallant, de moeder van Daishawn Redan, zei dat haar zoon in een afkickkliniek in Thailand zat en verslaafd is aan lachgas. Redan heeft nu ondertussen ook gereageerd op de zaak.

Daishawn Redan speelde in het verleden bij onder meer PEC Zwolle, Groningen, Venezia en de U23 van Chelsea. Vorig jaar speelde hij nog op huurbasis bij Beerschot, deze zomer werd hij opnieuw uitgeleend door zijn Italiaanse club Avellino.

Redan gaat met statement in de tegenaanval

Zijn moeder had een stevig verhaal de wereld ingestuurd. Ze wilde haar verhaal vertellen en deed dat ook in geuren en kleuren, waarbij ze zich duidelijk zorgen maakte in haar zoon.

Redan zelf wilde nu middels een statement stevig reageren, want volgens hem zijn er veel onwaarheden verteld in het verhaal. "Ik vind het schandalig dat persoonlijke verhalen over mijn verleden zijn gepubliceerd zonder enige vorm van controle of respect voor de waarheid."

Redan spreekt over bewuste onwaarheden van zijn moeder

"Ja, ik heb moeilijke periodes meegemaakt. Mijn persoonlijke problemen zijn begonnen in de periode dat ik nog thuis bij mijn moeder woonde. Dat was een onstabiele tijd waarin ik verkeerde keuzes maakte en het moeilijk had om mijn richting te vinden", klinkt het in een statement dat ESPN heeft gedeeld.





"Het is des te pijnlijker dat mijn moeder nu bewust onwaarheden verspreidt die niet alleen mij, maar ook mensen die mij écht hebben gesteund, in een kwaad daglicht zetten. De feiten die zij noemt kloppen niet en haar uitspraken komen voort uit emotie, niet uit waarheid." Redan zou geen contact meer hebben met zijn moeder.