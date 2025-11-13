Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan

Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan
Foto: © photonews
De Rode Duivels vertrokken donderdagnamiddag richting Kazachstan voor hun volgende WK-kwalificatiewedstrijd. De reis wordt allesbehalve eenvoudig: zeven uur vliegen rond oorlogsgebied, een tijdsverschil van vier uur en temperaturen die twintig graden lager liggen dan in België.

De vlucht naar Astana duurt uitzonderlijk lang omdat niet over Oekraïne gevlogen mag worden. Na de match keert de ploeg rechtstreeks terug naar Luik, om reistijd te besparen richting het duel tegen Liechtenstein.

Een tweede uitdaging is het tijdsverschil. In Kazachstan is het vier uur later, maar de Duivels proberen het Belgische ritme aan te houden. Dat vraagt aanpassingen in slaap en eetmomenten, iets wat de medische staf met precisie opvolgt. Om het herstel te bevorderen, neemt de ploeg zelfs twee mobiele zuurstofkamers mee.

Sportief wacht hen ook een bijzondere ondergrond. De wedstrijd wordt gespeeld op kunstgras, iets waar bondscoach Rudi Garcia niet enthousiast over is. Toch ziet Charles De Ketelaere er geen probleem in: “We zijn dat gewoon van vroeger, en met ons technisch team kan het zelfs in ons voordeel spelen.”

Stadion isoleert een beetje

De omstandigheden in Astana zijn dan weer ronduit winters. Terwijl het in België nog vijftien graden is, zakt de temperatuur in Kazachstan tot onder nul. Gelukkig blijft het in het afgesloten stadion rond de twaalf graden, maar de Duivels zullen zich toch moeten aanpassen aan de koude en droge lucht.

Tot slot keren de Duivels terug naar een vertrouwde maar verwarrende bestemming. De Kazachse hoofdstad heette de voorbije jaren Astana, daarna Nur-Sultan, en opnieuw Astana. Een stad die in recordtempo groeide, maar waar België nu opnieuw geconfronteerd wordt met de mix van lange reizen, barre omstandigheden en een tegenstander die op eigen bodem altijd gevaarlijk is.
 

België

