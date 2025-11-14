Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg

Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg
De Jonge Duivels kunnen vrijdagavond in Oostenrijk een grote stap zetten richting kwalificatie voor het EK U21. Voor die wedstrijd zal Gill Swerts het echter zonder vijf basisspelers moeten stellen, om uiteenlopende redenen.

Nog geen 24 uur voor de Rode Duivels in Kazachstan spelen, komt ook de Belgische U21-ploeg van Gill Swerts in actie. Zij werken vrijdagavond in Oostenrijk eveneens een bijzonder belangrijke wedstrijd af.

De jonge Duivels staan voorlopig aan de leiding in hun EK-kwalificatiegroep met 7 op 9. Ze trekken naar de nummer twee in de stand, die drie punten minder telt en een veel slechter doelsaldo heeft (10-1 voor België, 4-5 voor Oostenrijk).

De U21 kunnen een grote stap zetten

Na het puntenverlies in Wit-Rusland op speeldag één, kan België een reuzenstap richting groepswinst zetten. Dat bevestigde Gill Swerts in aanloop naar de wedstrijd, zo klinkt het bij La Dernière Heure.

"Ik denk dat Oostenrijk minder kwaliteit heeft dan Denemarken (nvdr. België won vorige maand met 2-0 van de Denen). Het is een heel fysieke ploeg die vooral centraal speelt, zowel aanvallend als verdedigend. Daardoor laten ze ruimte op de flanken. Als we erin slagen te winnen – wat niet eenvoudig wordt – hebben we tien punten uit vier matchen, is Oostenrijk quasi uitgeschakeld en staan wij er uitstekend voor."

Voor deze match moet de bondscoach het wel stellen zonder een halve ploeg: Roméo Vermant zit bij de A-ploeg, Jorthy Mokio is op het WK U17, Samuel Mbangula werd niet geselecteerd terwijl Kyriani Sabbe en Diego Moreira (ook opgeroepen bij de A-ploeg) geblesseerd zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

