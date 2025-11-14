Italiaans bondscoach Gattuso is woedend op eigen fans en haalt ongezien hard uit: "Het is een schande"

Italië pakte donderdag uiteindelijk de drie punten tegen Moldavië, maar het spel en de late goals vielen niet in de smaak bij de meegereisde tifosi. Bondscoach Gennaro Gattuso reageerde furieus op hun protesten.

Italië nam het donderdagavond op tegen Moldavië. De Italianen hadden overwicht en vele malen zoveel kansen als hun tegenstander, maar de zege kwam er toch niet zo gemakkelijk.

Pas in minuut 88 viel het openingsdoelpunt van Mancini. Esposito zette de 0-2 nog op het scorebord in minuut 90+2. De WK-barrages zijn bijna een feit voor Italië, terwijl Noorwegen het WK eigenlijk niet meer kan missen.

De meegereisde supporters lieten hun ongenoegen blijken in Moldavië. Ergens te begrijpen, maar bondscoach Gennaro Gattuso snap er niets van. Hij haalde op zijn persmoment na afloop zwaar uit naar alle mensen die hun nationale ploeg volgden tot in Moldavië.

Gattuso woest op eigen fans na winst in Moldavië

"Wat ik vandaag heb gehoord is een schande, ik accepteer het niet", zei hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik zag een Italië dat goed voetbalde, terwijl de tegenstander geen enkele keer op doel heeft geschoten. Er bestaan gewoon geen makkelijke wedstrijden."

Nadien richtte hij zich persoonlijk tot de fans, die zagen dat Noorwegen met een enorm verschil won van Moldavië. "Als jullie blijven stilstaan bij die 11-1 is dat niet mijn probleem. Ik ben zeer tevreden en wil vooruit. De protesten van de fans zijn een schande."

"Wat ik vandaag heb gehoord, vind ik heel erg. Dit is niet het moment om de spelers te vertellen dat ze aan het werk moeten gaan. We moeten verenigd blijven, want het team heeft het moeilijk op het veld. De 500 fans die buiten protesteren, accepteer ik niet", besluit Gattuso.