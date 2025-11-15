Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

Arthur Theate ging zwaar in de fout tegen Kazachstan: na een ziekenhuisbal van de verdediger in de voeten van een Kazach kon de tegenstander scoren. Volgens Theate kwam het misschien door het veld.

Het positieve nieuws? Arthur Theate, die op het randje staat van geelgeschorst te zijn, pakte géén kaart en kan dus gewoon terug aantreden op Sclessin voor de match van dinsdag tegen Liechtenstein. Het slechte nieuws? Zijn fout leidde wel rechtstreeks tot de openingstreffer van Kazachstan.

"Ik speel naar Koni (De Winter) en de pass is te kort, maar we konden die goal alsnog voorkomen: de aanvaller moest nog 50 meter richting doel gaan", legt hij uit volgens Het Nieuwsblad. Veel schuld neemt hij niet op zich.

Een moment van nonchalance? Dat kan niet bij Theate. "Ik ben nooit nonchalant. Misschien dat het door het veld kwam. We zijn dat niet gewoon."

Eén fout, maar wel een dure

En of er meer defensieve stabiliteit nodig is? "Jullie zeggen dat al vijf jaar. Vandaag begingen we maar één foutje. Wanneer ik met Zeno heb gespeeld in de andere wedstrijden, kregen we samen maar één doelpunt tegen: op een hoekschop tegen Wales volgens mij."





"Ik vind dat we niet veel hebben weggegeven deze kwalificatie. Alleen tegen Wales", gaat Theate verder, die nu zijn blik richt op de volgende cruciale wedstrijd. "Er is nog de match dinsdag. Die moeten we aanvatten zoals de tweede helft vandaag."