Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels
De Rode Duivels dagen vanmiddag Kazachstan uit. Welke basiself zal Rudi Garcia ons voorschotelen? We probeerden in het hoofd van de bondscoach te kijken en er zijn toch wel een aantal knopen door te hakken.

De afwezigheid van sterkhouders zoals Thibaut Courtois, Zeno Debast, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku verstoort uiteraard de plannen van onze bondscoach, nog los van de langdurige blessure van Malick Fofana en de schorsing van Thomas Meunier.

Maar er moet een kwalificatie binnengehaald worden, onder minder gunstige omstandigheden dan bij de 6-0 overwinning tegen Kazachstan twee maanden geleden in Anderlecht. In het doel zal Garcia al een belangrijke keuze moeten maken tussen de stabiliteit van Matz Sels (aangesteld als beste keeper van de Premier League afgelopen seizoen, samen met David Raya) en Senne Lammens, die het uitstekend doet bij Manchester United als eerste doelman.

Nieuwe kans voor Koni De Winter door uitvallen Debast?

Door de afwezigheid van Thomas Meunier zal Timothy Castagne naar verwachting aan de rechterkant beginnen, ook al heeft hij onlangs zijn basisplaats verloren bij Fulham. Aan de linkerkant voelt Maxim De Cuyper wat pijntjes. Joaquin Seys zou hiervan kunnen profiteren.

In het hart van de verdediging zorgt de blessure van Zeno Debast voor een extra verandering. Koni De Winter en Brandon Mechele zullen strijden voor een plek naast Arthur Theate, waarbij de recente basisplaatsen van eerstgenoemde bij AC Milan hem een voorsprong kunnen geven op de Bruggeling.

Veel opties op het middenveld, De Ketelaere diepe spits?

Op het middenveld heeft Rudi Garcia de keuze uit verschillende opties met Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Amadou Onana en Hans Vanaken. Als aanvoerder is Tielemans door onze bondscoach genoemd als basisspeler, hoewel er na de laatste training enige twijfels zijn ontstaan. Er zullen waarschijnlijk meerdere wijzigingen komen tussen de twee wedstrijden, waardoor Nicolas Raskin mogelijk in de wedstrijd van dinsdag op Sclessin in actie kan komen.

Als vervanger van Kevin De Bruyne heeft Hans Vanaken zijn uitstekende vorm opnieuw laten zien in de Champions League tegen FC Barcelona. Hem als spelverdeler opstellen zou Garcia de mogelijkheid geven om Charles De Ketelaere als valse negen te zetten, een opstelling die eerder uitstekend werkte.

Het waarschijnlijke elftal: Sels ; Castagne, De Winter, Theate, Seys ; Onana, Tielemans, Vanaken ; Trossard, De Ketelaere, Doku

Bank : Lammens, Vandevoordt, Mechele, Ngoy, Seys, Vanhoutte, Raskin, Witsel, Lukebakio, Saelemaekers, Openda, Vermant.

Volg Kazachstan - België live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00.

