Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

De Rode Duivels staan zaterdag voor een sleutelmatch tegen Kazachstan. Bij winst plaatsen ze zich voor het WK, maar de vele blessures zorgen voor twijfels richting de aftrap.

De Rode Duivels spelen zaterdagnamiddag tegen Kazachstan een WK-kwalificatiewedstrijd. De opdracht is simpel: bij een overwinning gaan de Rode Duivels naar het WK deze zomer.

Bondscoach Rudi Garcia zal knopen moeten doorhakken want hij zit met een gehavende groep. Thibaut Courtois er niet bij, hij zou bij Real Madrid een blessure hebben opgelopen.

Verder zijn ook Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku afwezig. De twee Napoli-spelers zijn nog steeds buiten strijd. Met Youri Tielemans is de kapitein er wel bij.

Twijfels rond basisplaats Tielemans ondanks bevestiging Garcia

Hét grote hoogtepunt van de persconferentie op vrijdag was dat Youri Tielemans zou starten. Zelf gaf hij aan klaar te zijn om te spelen. De middenvelder is nog maar net terug uit blessure.

Ook Rudi Garcia bevestigde het: Tielemans is kapitein en start dus zeker. Maar Het Nieuwsblad meldt dat er op de training, meteen na de persconferentie, twijfels werden gezaaid over zijn basisplaats. Het is dus toch nog niet zeker of Tielemans zal starten.

Volg Kazachstan - België live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (15/11).

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa)
België
Kazachstan
Youri Tielemans

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 4-1 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-2 IJsland IJsland
Armenië Armenië 0-1 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 4-0 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 0-2 Italië Italië
Engeland Engeland 2-0 Servië Servië
Andorra Andorra 0-1 Albanië Albanië
Ierland Ierland 2-0 Portugal Portugal
Finland Finland 0-0 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 20:45 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 20:45 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 20:45 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 20:45 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 20:45 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

