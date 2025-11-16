Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Roberto Martínez ligt opnieuw onder vuur in Portugal. De voormalige bondscoach van België kreeg er een stevige veeg uit de pan van de ex-voorzitter van de Portugese federatie.

Na de nederlaag van Portugal in Ierland (2-0) en zijn aanpak van de situatie rond Cristiano Ronaldo, ligt Roberto Martínez opnieuw zwaar onder vuur. Zowel supporters als de lokale media verwijten hem dat hij er niet in slaagt aantrekkelijk voetbal te brengen (ondanks de vaak zeer positieve resultaten) en dat hij Ronaldo te veel beschermt, die volgens Martínez onmisbaar blijft voor de nationale ploeg.

Martínez krijgt stevige kritiek van voormalig bondsvoorzitter

Maar nu krijgt de bondscoach ook kritiek uit onverwachte hoek: de voormalige voorzitter van de Portugese voetbalbond. Gilberto Madaíl, geïnterviewd door Antena 1, spaarde de Spaanse coach allerminst. "Als ik nu nog voorzitter van de bond was geweest, zou Roberto Martínez nooit verkozen zijn", klinkt het scherp. Madaíl stond aan het hoofd van de FPF van 1996 tot 2011 en is dus een zeer bekende naam in Portugal.

Hij reageerde ook op de rode kaart van Cristiano Ronaldo, die volledig door het lint ging tegen Ierland en zijn eerste uitsluiting ooit voor de nationale ploeg kreeg. "Cristiano is jarenlang onberispelijk geweest, hij is uitgegroeid tot een echt merk", zegt Madaíl, die eraan herinnert dat de bond CR7 toestond om het nummer 7 opnieuw te dragen nadat het eerder was 'opgeborgen' ter ere van Luís Figo.

"Iedereen heeft slechte dagen. Maar hij had de eerste moeten zijn die op het veld stond tegen Armenië, en nu zal hij er niet bij zijn", betreurt de ex-voorzitter.

Portugal staat voorlopig aan de leiding in zijn kwalificatiegroep voor het WK 2026, maar is nog niet zeker van een ticket. Een misstap thuis tegen Armenië moet worden vermeden om de kwalificatie af te maken. Op papier lijkt dat een formaliteit…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Portugal - Armenië live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Armenië
Portugal
Roberto Martinez

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/11: Tzolis

11:00
Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

Sneuvelt het JPL-transferrecord? 'Atlético Madrid heeft 45 miljoen euro over voor Club-aanvaller'

11:00
Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

Buitenlandse pers is genadeloos voor Rode Duivels na 1-1 in Kazachstan: "Een blamage"

10:30
Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

Imke Courtois is streng voor Rode Duivels en doet pijnlijke vaststelling

10:00
1
Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen"

09:00
Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

08:20
Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

Op het slechtst mogelijke moment: Dick Advocaat krijgt plots flinke tegenslag

08:40
Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach"

07:00
11
Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

Moet de keepers-hiërarchie herbekeken worden? Matz Sels komt met duidelijke uitleg over tegendoelpunt

06:30
1
Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet"

23:00
8
Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn

22:30
13
Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

Peter Vandenbempt luidt de alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar"

22:00
7
Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat

21:40
11
Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

13:00
12
En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

En plots was hij kapitein: Vanaken reageert op verrassende beslissing van Garcia

21:20
Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

Jérémy Doku komt heel scherp uit de hoek: "Daar moeten mensen mee stoppen"

21:00
2
Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

Waarom staat Romeo Vermant in rijtje met onder meer Gert Verheyen, Guy Thys en Kevin Vandenbergh?

20:30
Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan

20:00
1
Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief

19:30
4
Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

19:00
8
Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

Johan Boskamp in katzwijm voor Rode Duivel: "Nog nooit gezien"

18:30
Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

18:00
20
Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

Toch wel een blamage: Rode Duivels kunnen niet winnen van 10 Kazachen en moeten het dinsdag afmaken

16:56
Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

17:30
🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

🎥 Club Brugge komt in pompend filmpje met hoopvol bericht over Simon Mignolet

17:00
Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

Analisten laten er geen enkele twijfel over bestaan na slechte eerste helft Rode Duivels

16:00
Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

15:40
7
JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg

16:30
1
België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

België als nummer 31? Dit zijn de eerste 30 landen die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK 2026

15:00
Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

Rode Duivels (en Club Brugge) weten hoe laat het is met wonderkind dat naar Chelsea zal trekken

15:20
3
Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

Stilaan echt het einde van een tijdperk? Bijzonder symbool na vijftien jaar bij Rode Duivels

14:30
Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

14:00
Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

12:30
LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

11:23
Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

11:40
1
Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

12:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 15:00 Ierland Ierland
Portugal Portugal 15:00 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 18:00 IJsland IJsland
Servië Servië 18:00 Letland Letland
Albanië Albanië 18:00 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 18:00 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 20:45 Moldavië Moldavië
Italië Italië 20:45 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 17/11 Slovakije Slovakije
Malta Malta 17/11 Polen Polen
Montenegro Montenegro 17/11 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 17/11 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 17/11 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 17/11 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 18/11 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 18/11 Griekenland Griekenland
Wales Wales 18/11 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 18/11 Denemarken Denemarken
België België 18/11 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 18/11 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 18/11 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 18/11 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 18/11 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 18/11 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht' Vital Verheyen Vital Verheyen over Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan? Walter Baseggio Walter Baseggio over Dit is de heel opvallende reactie van Arthur Theate na zijn blunder van formaat Marc Vansimpsen Marc Vansimpsen over Marc Degryse fileert Theate: "Dat kan gewoon niet" bompi55 bompi55 over Hans Vanaken schitterde bij de Rode Duivels: Marc Degryse kan er niet duidelijker over zijn Philipdesmet Philipdesmet over Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana J K J K over Marc Degryse en Frank Boeckx sparen Rode Duivels niet na blamage in Kazachstan Vital Verheyen Vital Verheyen over Peter Vandenbempt luidt alarmbel over deze Rode Duivel: "Onverklaarbaar en onverdedigbaar" pief pief over Jérémy Doku richt zich tot bondscoach Rudi Garcia: "Iedereen moet beter doen, ook de coach" J K J K over Waren de Rode Duivels goed genoeg voorbereid? Assistent-bondscoach Fichaux is opvallend positief Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved