Robert Martinez (ex-bondscoach van België) krijgt plots zware kritiek uit onverwachte hoek

Roberto Martínez ligt opnieuw onder vuur in Portugal. De voormalige bondscoach van België kreeg er een stevige veeg uit de pan van de ex-voorzitter van de Portugese federatie.

Na de nederlaag van Portugal in Ierland (2-0) en zijn aanpak van de situatie rond Cristiano Ronaldo, ligt Roberto Martínez opnieuw zwaar onder vuur. Zowel supporters als de lokale media verwijten hem dat hij er niet in slaagt aantrekkelijk voetbal te brengen (ondanks de vaak zeer positieve resultaten) en dat hij Ronaldo te veel beschermt, die volgens Martínez onmisbaar blijft voor de nationale ploeg.

Martínez krijgt stevige kritiek van voormalig bondsvoorzitter

Maar nu krijgt de bondscoach ook kritiek uit onverwachte hoek: de voormalige voorzitter van de Portugese voetbalbond. Gilberto Madaíl, geïnterviewd door Antena 1, spaarde de Spaanse coach allerminst. "Als ik nu nog voorzitter van de bond was geweest, zou Roberto Martínez nooit verkozen zijn", klinkt het scherp. Madaíl stond aan het hoofd van de FPF van 1996 tot 2011 en is dus een zeer bekende naam in Portugal.

Hij reageerde ook op de rode kaart van Cristiano Ronaldo, die volledig door het lint ging tegen Ierland en zijn eerste uitsluiting ooit voor de nationale ploeg kreeg. "Cristiano is jarenlang onberispelijk geweest, hij is uitgegroeid tot een echt merk", zegt Madaíl, die eraan herinnert dat de bond CR7 toestond om het nummer 7 opnieuw te dragen nadat het eerder was 'opgeborgen' ter ere van Luís Figo.

"Iedereen heeft slechte dagen. Maar hij had de eerste moeten zijn die op het veld stond tegen Armenië, en nu zal hij er niet bij zijn", betreurt de ex-voorzitter.

Portugal staat voorlopig aan de leiding in zijn kwalificatiegroep voor het WK 2026, maar is nog niet zeker van een ticket. Een misstap thuis tegen Armenië moet worden vermeden om de kwalificatie af te maken. Op papier lijkt dat een formaliteit…