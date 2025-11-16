'Saint-Etienne wil van hem af: vraagprijs van Lucas Stassin neemt forse duik'

Saint-Étienne bereidt zich voor op een transfer van Lucas Stassin in de wintermercato. Onze landgenoot, die afgelopen zomer nog als sleutelspeler werd gezien, lijkt nu de club te verlaten tegen een fors lagere vraagprijs.

Van steunpilaar naar transferkandidaat

Stassin had al in de zomer aangegeven dat hij een vertrek ambieerde. De clubleiding hield toen de deur gesloten, overtuigd dat hij een belangrijke rol kon spelen in de strijd om promotie. Inmiddels is de situatie veranderd en wordt een verkoop in januari voorbereid. De aanvaller verloor zijn plaats in de basis tijdens de laatste drie competitiewedstrijden, wat de veranderde status duidelijk illustreert.

Despits liet zich al vorig seizoen opmerken bij diverse clubs. Lens, Rennes, Lille en ook Paris FC toonden belangstelling. Vooral het bod van Paris FC sprong eruit: de Parijse club legde 26 miljoen euro op tafel, maar Saint-Étienne hield vast aan een vraagprijs van minstens 30 miljoen euro.

Vraagprijs Stassin stevig naar beneden

Dat standpunt lijkt nu echter helemaal achterhaald, aangezien de huidige verwachtingen rond de transfer van Stassin tijdens de komende wintermercato zich situeren rond een bedrag van ruim 15 miljoen euro, zo meldt Sport.fr.

De verstandhouding tussen Stassin en trainer Horneland lijkt ondertussen vertroebeld. De doorbraak van Joshua Duffus, die al vier doelpunten maakte, heeft bovendien de hiërarchie in de aanval verschoven. Hierdoor is de positie van Stassin verder verzwakt en lijkt een vertrek de meest logische oplossing voor alle partijen.





Clubeigenaars Larry Tanenbaum en Ivan Gazidis hadden eerder nog geweigerd om biedingen boven de 20 miljoen euro te accepteren. Dat beleid wordt nu serieus bijgesteld. Door Stassin op de markt te zetten, hoopt Saint-Étienne niet alleen een transferbedrag van meer dan 15 miljoen euro te realiseren, maar ook rust te brengen in een kleedkamer die al maanden geteisterd wordt door speculaties rond zijn toekomst, zo klinkt het.