Donnarumma wordt gevraagd naar Haaland en... dit heeft de Italiaanse doelman er over te zeggen

Noorwegen strooide zondagavond zout in de Italiaanse wonde door in Milaan met 1-4 te winnen van Italië. Guanluigi Donnarumma was na de wedstrijd dan ook aangeslagen.

Italië had zondagavond een mirakel nodig om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK. De Italianen moesten met maar liefst negen doelpunten (!) verschil winnen van het ongeslagen Noorwegen.

Het werd een ander verhaal. De Noren gaven La Squadra Azzurra een 1-4-bolwassing. Erling Braut Haaland was met twee doelpunten en een assist wederom dé sterkhouder bij Noorwegen.

Een Noors fenomeen

Of anders bekeken: Haaland zorgde ervoor dat Gianluigi Donnarumma zich vier keer moest omdraaien. En daar kon de doelman van Manchester City niet om lachen.

"Ik spreek Haaland wel als we terug zijn in Manchester", was Donnarumma héél kort. "Daar heb ik momenteel geen zin in. Ik ben te ontgoocheld door het resultaat."

Gattuso wil... regels veranderen

Ook Gennaro Gattuso kon niet lachen met het feit dat Italië via barragewedstrijden een WK-ticket moet proberen afdwingen. De Italiaanse bondscoach was dan ook héél duidelijk in zijn woorden.