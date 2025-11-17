Totale afgang: Italië vernederd door Noorwegen en veroordeeld tot WK-barrages

Missen ze opnieuw een groot tornooi? Italië werd weggeveegd door Noorwegen en zal opnieuw via een barrage moeten proberen om het WK 2026 te bereiken.

Italië werd in het Stadio Meazza overklast, waar Noorwegen een tempo oplegde dat onmogelijk te volgen was. De Italiaanse openingstreffer kon de trend niet keren.

De Squadra Azzurra probeerde de controle te bewaren, maar Noorwegen reageerde met een indrukwekkende precisie. De voormalige sensatie van Club Brugge, Antonio Nusa, maakte gelijk. Erling Haaland scoorde twee keer in de tweede helft. Larsen scoorde de laatste treffer in de blessuretijd en Italië verloor met 1-4.

Italië gaat niet rechtstreeks naar het WK

Op de bank gaf Gennaro Gattuso voortdurend aanwijzingen, maar dat was duidelijk niet genoeg. Ondanks enkele overwinningen in deze campagne viel Italië net op het slechtste moment terug.

December wordt bijzonder spannend: de barrage is nu de laatste kans om het WK 2026 te halen. Italië miste trouwens al de vorige twee edities van het WK.





In de andere wedstrijd in de groep nam Israël het op tegen Moldavië. De Israëliërs wonnen eenvoudig met 4-1 (dezelfde score als Noorwegen) maar plaatsten zich niet voor het WK 2026.