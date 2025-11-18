Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

Analist Philippe Albert vindt dat de kritiek op bondscoach Rudi Garcia momenteel te fel en te ongenuanceerd is. Hij vindt dat hij beoordeelt moet worden op wat de Rode Duivels op het WK presteren.

Hij wijst vooral naar een deel van de Vlaamse media. “Een deel van de Vlaamse pers schiet zonder nuance op Garcia en dat vind ik incorrect. Wanneer sommigen iemand geviseerd hebben, laten ze die niet meer los en verliezen ze hun objectiviteit", aldus de voormalige Rode Duivel bij Le Soir. Hij vergelijkt de situatie zelfs met Robert Waseige tijdens het WK 2002.

Albert benadrukt dat de resultaten tot dusver niet genegeerd mogen worden. “Sinds tien maanden doet hij gewoon zijn job: België werd gered van degradatie in de Nations League en de WK-kwalificatie is binnen, of toch voor 99,99 procent.” Toch erkent hij dat er verbeterpunten zijn. “Zoals iedereen zie ik tekortkomingen, zeker als je kijkt naar de punten die we verloren tegen tegenstanders die de gouden generatie vroeger tijdens de opwarming al geklopt zou hebben.”

Puntenverlies rechtvaardigt geen totale afbraak

De analist waarschuwt dat efficiëntie cruciaal wordt op het WK. “Als de Rode Duivels op een WK dezelfde kansenverkwisting en defensieve flaters tonen, zullen ze geen kans maken tegen topnaties en kan het een pijnlijk kwartier worden", klinkt het scherp maar realistisch.

Toch vindt Albert dat een sfeer van lynchpartij voor het WK onterecht is. “*Er is inderdaad puntenverlies geweest en België had mathematisch al vroeger gekwalificeerd moeten zijn, maar dat rechtvaardigt geen totale afbraak", zegt hij. “Garcia moest bovendien soms puzzelen zonder sleutelspelers.”





Albert besluit dat het oordeel pas na het toernooi én het einde van het contract mag vallen. “Moet men Garcia volledig afschieten nog voor hij zijn rapport kan verdedigen in juli? Dat lijkt mij niet correct", besluit hij.