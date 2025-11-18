Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België
Foto: © photonews

Liechtenstein staat voor een loodzware opdracht als het België wil beletten zich te plaatsen voor het WK 2026. Bondscoach Konrad Fünfstük wil vooral dat zijn spelers met opgeheven hoofd naar huis kunnen terugkeren.

Niet één punt gepakt, niet één doelpunt gemaakt: Liechtenstein heeft alles geprobeerd tijdens deze campagne, maar eindigt nu met de wedstrijd die op papier de lastigste van allemaal lijkt. Zeker omdat België, anders dan ze wellicht dachten, nog iets heeft om voor te spelen.

De kleinste ploeg van de groep krijgt steun van enkele meegereisde fans en heeft zijn eer te verdedigen. "Onze voorbereiding op een interland is identiek aan die van de grote landen. We beoefenen een competitiesport en onze prioriteit is winnen", legt bondscoach Konrad Fünfstuck uit in zijn interview met de FIFA.

Het land trots maken

"We vinden het altijd leuk om Liechtensteinse supporters te zien, herkenbaar aan hun blauwe en rode sjaals, tussen de duizenden lokale fans tijdens onze verplaatsingen. Soms moet ik glimlachen wanneer ik in een stadion sta dat een grotere capaciteit heeft dan de totale bevolking van Liechtenstein", grapt hij.

Sclessin haalt dan wel niet de 40.000 inwoners die het bezoekende land telt, maar meer dan de helft van alle inwoners zouden er in theorie wél binnen kunnen. Het Belgische publiek zal het doorzettingsvermogen van de ploeg van Konrad Fünfstuck ongetwijfeld waarderen, iets wat binnen de groep altijd indruk maakt.

"Bij elke wedstrijd zijn we duidelijk de underdog, en die rol aanvaarden we volledig. Zoals elke ploeg meten we ons succes in punten en doelpunten. Maar we zijn vooral trots wanneer de tegenstander én het publiek na de match onze prestatie erkennen", bevestigt de bondscoach.

Volg België - Liechtenstein live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 20:45 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 20:45 Griekenland Griekenland
Wales Wales 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 20:45 Denemarken Denemarken
België België 20:45 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 20:45 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 20:45 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 20:45 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 20:45 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 20:45 Zwitserland Zwitserland

