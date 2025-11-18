Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

De toekomst van het Koning Boudewijnstadion blijft onzeker. Terwijl eerdere renovatieplannen stil lijken te liggen, denkt de voetbalbond nu vooral aan het creëren van mogelijkheden om de infrastructuur over het hele land te verbeteren. Sclessin ontvangt dinsdag Liechtenstein.

Het Koning Boudewijnstadion is geen betrouwbaar stadion meer voor de nationale ploeg, dat is duidelijk. Er waren jaren geleden plannen om het te vernieuwen, maar die plannen worden voorlopig opgeborgen.

"Dat is op dit moment geen prioriteit meer", zei Vincent Mannaert volgens Het Nieuwsblad. Hij verwijst nog eens naar de tour door België, die verloopt. Dinsdagavond kijken de Duivels Liechtenstein nog in de ogen, op Sclessin.

Gaat de ronde door België verder?

"De ronde van de stadions was een positieve ervaring. We gaan ons als voetbalbond veel meer richten aan het creëren van mogelijkheden om de voetbalinfrastructuur in zijn geheel te verbeteren. Niet alleen voor de profclubs maar ook voor de amateurs."

Een grote hint dat de ronde voor België zal blijven doorgaan, wat ook geen slecht idee is. In andere landen gebeurt dit ook. "Let wel, het Koning Boudewijstadion met zijn 35.000 beschikbare plaatsen blijft zeker een optie want we hebben geen groter stadion in België."





"Maar het is niet de bedoeling een nieuw nationaal stadion te bouwen. Zo’n stadion hebben ze in Portugal, Duitsland, Nederland, Italië of Spanje ook niet", besluit Mannaert.