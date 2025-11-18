Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

België speelt vanavond voor zijn kwalificatie. Het kan maar best winnen van Liechtenstein: dit zijn alle mogelijke scenario's.

In plaats van zich te verzekeren van kwalificatie in Kazachstan, keerden de Rode Duivels terug met een teleurstellende 1-1 tegen een ploeg die erg laag staat op de FIFA-ranking. De Europese pers wees dan ook zonder pardon op hun zwakke prestatie.

België moet de klus nu klaren in Sclessin, tegen Liechtenstein. Op papier is de tegenstander erg bescheiden. Met 15 punten staan de Duivels wel bovenaan, maar Noord-Macedonië en Wales volgen op slechts twee punten (13).

De verschillende scenario’s

Een overwinning vanavond volstaat: België is dan officieel geplaatst voor het WK 2026. Bij een gelijkspel, al lijkt die kans miniem, hangt alles af van het resultaat tussen Wales en Noord-Macedonië. Als er daar een winnaar is telt dat land even veel punten als België. Er wordt eerst gekeken naar de onderlinge confrontatie, nadien naar het doelpuntensaldo.

Het rampscenario is een nederlaag. In dat geval is een gelijkspel tussen Wales en Noord-Macedonië noodzakelijk. Wint een van beide ploegen, dan zal België wegzakken in de stand.





Mocht België niet als groepswinnaar eindigen, moeten de Duivels naar de barrages, een veel riskantere route richting het WK-ticket. Maar daar moeten we geen rekening mee houden, de kans dat dit gebeurt ligt onder de 1%...