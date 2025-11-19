SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

SK Beveren staat voorlopig mooi op kop in de Challenger Pro League. De Oost-Vlamingen tellen 35 punten uit 13 wedstrijden en tellen voorlopig 4 eenheden meer dan eerste achtervolger KV Kortrijk. Eén vaste basisklant heeft nu nog meer redenen om te feesten.

Zo wist Curaçao zich deze week te plaatsen voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg van oude bekende Dick Advocaat plaatste zich na een 0-0-gelijkspel tegen Jamaica.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Curaçao zich kwalificeert voor het WK. Het eiland met slechts 155.00 inwoners kon zijn vreugde niet op na het laatste fluitsignaal en vierde de kwalificatie uitzinnig.

Speler SK Beveren betrokken in feestgewoel

Ook Jearl Margaritha (25) werd betrokken in de vieringen. De aanvaller van SK Beveren bleef tegen Jamaica 90 minuten op de bank, maar heeft zeker zijn aandeel gehad in deze kwalificatiecampagne. Zo scoorde hij in september nog in een nipte 3-2-zege tegen Bermuda.

SK Beveren liet de kwalificatie van Margaritha en Curaçao niet zomaar voorbijgaan en zette zijn speler in de kijker op X. "Proficiat, Jearl", klinkt het op de bijhorende foto bij de post in kwestie.

Margaritha is dit seizoen zo goed als een vaste pion bij de leider in de Challenger Pro League. Hij kwam al 13 keer in actie in de competitie en was daarin goed voor 4 goals en 2 assists. Volgend jaar wil de 19-voudige international (5 goals) zich laten zien op het WK.