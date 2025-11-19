Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

Bayern München is sinds het begin van het seizoen in verbluffende vorm. Aan het einde van de transferperiode probeerde Vincent Kompany echter een opmerkelijke transfer te realiseren.

Met spelers als Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry (en zelfs Jamal Musiala ondanks zijn blessure), beschikt Vincent Kompany over de individuele kwaliteit die nodig is om zijn aanvallende en veeleisende speelstijl te hanteren. We vernemen dat Bayern München aan het einde van de zomertransferperiode ook een poging zou hebben gedaan voor Antony.

Kompany wilde Antony in huis halen

De Braziliaanse vleugelspeler heeft bij Manchester United zijn moeilijke momenten gekend (na een transfer van 95 miljoen vanuit Ajax), maar heeft volledig zijn vertrouwen herwonnen tijdens zijn uitleenperiode bij Betis Sevilla. Ondanks de late interesse van Bayern hebben de Andalusiërs hem deze zomer definitief overgenomen.

De speler herinnert zich die bijzonder onzekere laatste dag aan de microfoon van Globo: "De transferperiode sloot de volgende dag. Het was echt de laatste dag dat we onderhandelden met Betis, en toen kreeg ik het telefoontje van Bayern."

Kompany blijft aandringen

"Ik zal eerlijk zijn: het deed me echt aarzelen. We hebben het over een gigantische club, Bayern München; Vincent Kompany, met zijn indrukwekkende ervaring, belde me persoonlijk. We hebben gepraat, hij was ongelooflijk beleefd, hij zei dat hij altijd een grote fan van mijn spel was geweest - en het was ongeveer 23 uur", aldus Antony.

Maar zijn beslissing was genomen: "Ik had alles afgesproken met Betis, ik had hen mijn woord gegeven. Alles was besloten, ik kon dat mezelf en de club niet aandoen. Het was ook een familiebeslissing. Ik ben hier echt gelukkig, ik voel me gesteund door iedereen die me heeft verwelkomd."