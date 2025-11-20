Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages
De loting van de Europese barrages voor het WK heeft donderdag plaatsgevonden. Italië zou mogelijk tegen Wales kunnen uitkomen, terwijl Denemarken een lastig parcours wacht om zich te kwalificeren.

De lotingen voor de verschillende play-offs richting het WK 2026 zijn donderdag gehouden. Eerst kreeg Congo goed nieuws: zij zullen de winnaar van de wedstrijd Nieuw-Caledonië – Jamaica treffen. Een heel haalbare kaart.

In de namiddag volgden de Europese barrages, met de nummers twee uit de groepen van de WK-kwalificaties en de landen die via de Nations League werden opgevist. Italië, de grootste naam in deze play-offs, moet eerst Noord-Ierland verslaan en daarna de winnaar van Wales – Bosnië om zich te plaatsen voor het WK 2026.

Italië mogelijk tegen Wales, zware loting voor Denemarken

Denemarken, met Brian Riemer aan het roer, moet voorbij Noord-Macedonië en vervolgens de winnaar van Tsjechië – Ierland. Een lastige weg voor de Denen.

Polen, met Robert Lewandowski, neemt het op tegen Albanië. Bij winst wacht daarna Oekraïne of Zweden in de strijd om een WK-ticket.

Tot slot treffen Turkije en Roemenië elkaar meteen in de eerste ronde. De winnaar speelt daarna tegen de winnaar van Slowakije – Kosovo voor de laatste plek op het WK.

