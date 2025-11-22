🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

Arthur Theate is tegenwoordig een vertrouwd gezicht bij de Rode Duivels. Meer nog: de verdediger is onder Rudi García ook een vaste pion achterin. Toch kreeg hij onlangs kritiek, waar hij nu op antwoordt bij zijn club.

Theate zit ondertussen al aan 31 caps voor de Duivels. Ook tijdens de afgelopen interlandbreak was hij weer van de partij. Zowel tegen Kazachstan als Liechtenstein mocht hij opdraven in de verdediging.

In en tegen dat eerste land ging het echter fout voor Theate. Hij stond met een zwakke pas aan de basis van het doelpunt van de Kazachen, die de Rode Duivels op 1-1 hielden in Astana. Theate kreeg achteraf kritiek voor zijn aandeel in de tegengoal.

Theate scoort voor winnend Frankfurt

Maar Theate liet dat duidelijk niet aan zijn hart komen bij zijn club, Eintracht Frankfurt. De Rode Duivel en zijn ploegmaats gingen zaterdag in de Bundesliga op bezoek bij FC Köln, waar de fans een spektakelpot voorgeschoteld kregen. Theate vertolkte daarin een hoofdrol.

Nadat Kaminski Köln in de openingsfase op voorsprong gezet had, reageerde Theate met de gelijkmaker. Hij kopte raakt op een hoekschop en hing de bordjes zo in evenwicht. Het is het eerste doelpunt van de verdediger in loondienst van Frankfurt.

Frankfurt liep daarna uit tot 1-4 via Dahoud en Burkardt. Het werd nog even spannend na goals van Bülter en Waldschmidt, maar Theate en co pakten toch de drie punten. Een mooi antwoord van onze landgenoot op de kritiek.

