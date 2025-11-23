Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen
Bayern München knokte zich na een 0-2-achterstand knap terug tegen Freiburg. In de tweede helft draaide de ploeg van Vincent Kompany het duel volledig om, met Michael Olise als absolute uitblinker.

Bayern München zorgde zaterdag voor een opvallende overwinning. De Duitse topclub kwam 0-2 op achterstand na slechts 17 minuten spelen tegen Freiburg. In de tweede helft zetten de troepen van Vincent Kompany de scheve situatie helemaal recht.

Hij kon rekenen op een hoop individuele kwaliteiten. Vooral Michael Olise blonk uit: hij scoorde twee keer en gaf maar liefst drie assists. Dat Liverpool hem er graag bij wil is dan ook niet verrassend.

Het draait om kwaliteit

"Kijk, twee spelers doen iets bijzonders in een moeilijke periode en zo raken we eruit. Dan komt het momentum terug. Het draait simpelweg om kwaliteit, anders kan je het niet omschrijven", zegt Vincent Kompany over de zege.

Lennart Karl was ook goed voor een doelpunt en een assist: hij scoorde de aansluitingstreffer en bediende Olise voor de gelijkmaker. Die krijgt lof langs alle kanten nu. 

Lees ook... Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen"Ik ben blij wanneer iedereen goed over me spreekt", vertelde Karl. "Ik had niet verwacht te spelen, maar ik stond als aanvallende middenvelder op het wedstrijdblad en daar was ik heel tevreden mee."

