Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah

Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 605

Liverpool moet mogelijk binnenkort afscheid nemen van Mohamed Salah, en daarom kijkt de club al vooruit. De Engelse topclub ziet in Bayern-uitblinker Michael Olise de ideale opvolger en bereidt zich voor op een enorme transferoperatie.

Liverpool lijkt in de nabije toekomst afscheid te moeten nemen van Mohamed Salah. De Egyptische winger heeft nog een contract tot juni 2027. Door onder meer grote interesse vanuit Saudi-Arabië wordt een vertrek steeds onvermijdelijker.

Op Anfield bereiden ze zich dan ook goed voor op een eventuele transfer van Salah. Zijn opvolger moet meteen gevaar kunnen brengen, doelpunten kunnen maken en een aanvallende leider zijn. 

Drie eigenschappen die Liverpool in Michael Olise ziet. De 23-jarige winger van Bayer München maakt iedere week indruk onder Vincent Kompany en zorgt voor mooie statistieken. Die zijn The Reds dus ook niet ontgaan.

Liverpool wil ongezien hard uithalen op de mercato

In Duitsland is Bayern duidelijk: Olise staat niet te koop. Alleen zal de club wel luisteren als er een waanzinnig bod komt. En dat is nu net wat Liverpool plant... Volgens Fichajes zouden ze op Anfield heel ver willen gaan. Tot 200 miljoen euro als het moet...

Hij zou de duurste inkomende transfer van de club kunnen worden. Liverpool bereidt naar verluidt al een salarisstructuur voor Olise voor, welke rol hij binnen de ploeg op zich mag nemen én aan de voorwaarden voor een vertrek van Salah.

Bij Bayern willen Kompany en de fans Olise uiteraard niet gaan, maar als er sprake is van zo'n bedrag kan er uiteraard nog veel gebeuren. Alles wijst erop dat we deze zomer een nieuwe transfersaga gaan krijgen...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Michael Olise

Meer nieuws

"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

18:00
Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

17:40
Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro

Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro

17:20
2
Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

17:00
Italiaans bondscoach Gattuso is woedend op eigen fans en haalt ongezien hard uit: "Het is een schande"

Italiaans bondscoach Gattuso is woedend op eigen fans en haalt ongezien hard uit: "Het is een schande"

16:00
🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

15:28
22
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

14:40
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

15:00
Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte

Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte

14:20
Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg

Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg

14:00
Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken

Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken

13:30
2
📷 Steven Defour komt met heel groot nieuws

📷 Steven Defour komt met heel groot nieuws

13:00
1
Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

12:20
5
Ophef rond vader van Aleksandar Stankovic (Club Brugge): opvallend ontslag na pittige clash met journalist

Ophef rond vader van Aleksandar Stankovic (Club Brugge): opvallend ontslag na pittige clash met journalist

12:40
Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

12:00
1
Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

11:30
3
Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

11:00
Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

10:30
Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

10:00
12
🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

09:30
9
Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

09:00
Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

08:40
8
De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

08:20
2
Ex-Anderlecht-verdediger geeft acht 'Belgen' kans op WK van volgende zomer

Ex-Anderlecht-verdediger geeft acht 'Belgen' kans op WK van volgende zomer

08:00
Icoon van Napoli heeft duidelijke boodschap voor ex-Bruggeling Noa Lang

Icoon van Napoli heeft duidelijke boodschap voor ex-Bruggeling Noa Lang

07:40
Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

07:20
1
Te veel voorzichtigheid in het Lotto Park? "Anderlecht moet elk jaar voor de titel spelen"

Te veel voorzichtigheid in het Lotto Park? "Anderlecht moet elk jaar voor de titel spelen"

07:00
6
Was het bezoekje van Vincent Kompany aan Anderlecht wel zo onschuldig? Vince The Prince hartelijk ontvangen

Was het bezoekje van Vincent Kompany aan Anderlecht wel zo onschuldig? Vince The Prince hartelijk ontvangen

22:00
7
'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'

'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'

06:30
1
Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"

Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"

23:30
4
Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne

Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne

23:10
Noren bijna zeker, Fransen geplaatst en Ronaldo door het lint: spectaculaire avond in WK-kwalificatie

Noren bijna zeker, Fransen geplaatst en Ronaldo door het lint: spectaculaire avond in WK-kwalificatie

22:49
🎥 Dit zie je ook niet elke dag: voormalig Spaans bondsvoorzitter bekogeld met eieren door... zijn nonkel

🎥 Dit zie je ook niet elke dag: voormalig Spaans bondsvoorzitter bekogeld met eieren door... zijn nonkel

22:20
1
Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

13/11
1
De onvoorstelbare pech van Zinho Vanheusden: dit gebeurt quasi nooit

De onvoorstelbare pech van Zinho Vanheusden: dit gebeurt quasi nooit

21:40
2
'Newcastle United grijpt in en haalt speler sneller weg uit Jupiler Pro League'

'Newcastle United grijpt in en haalt speler sneller weg uit Jupiler Pro League'

21:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 10
Werder Bremen Werder Bremen 2-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Union Berlin Union Berlin 2-2 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-1 RB Leipzig RB Leipzig
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-0 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05

Nieuwste reacties

.. .. over Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal Gewoon Kris Gewoon Kris over Niet toevallig net nu: Vincent Kompany keerde terug naar Anderlecht Green kill Green kill over Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro Andreas2962 Andreas2962 over Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan wolfskin wolfskin over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken CringeMedia CringeMedia over Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond" Joe Joe over Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario CringeMedia CringeMedia over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved