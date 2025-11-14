Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah

Liverpool moet mogelijk binnenkort afscheid nemen van Mohamed Salah, en daarom kijkt de club al vooruit. De Engelse topclub ziet in Bayern-uitblinker Michael Olise de ideale opvolger en bereidt zich voor op een enorme transferoperatie.

Liverpool lijkt in de nabije toekomst afscheid te moeten nemen van Mohamed Salah. De Egyptische winger heeft nog een contract tot juni 2027. Door onder meer grote interesse vanuit Saudi-Arabië wordt een vertrek steeds onvermijdelijker.

Op Anfield bereiden ze zich dan ook goed voor op een eventuele transfer van Salah. Zijn opvolger moet meteen gevaar kunnen brengen, doelpunten kunnen maken en een aanvallende leider zijn.

Drie eigenschappen die Liverpool in Michael Olise ziet. De 23-jarige winger van Bayer München maakt iedere week indruk onder Vincent Kompany en zorgt voor mooie statistieken. Die zijn The Reds dus ook niet ontgaan.

Liverpool wil ongezien hard uithalen op de mercato

In Duitsland is Bayern duidelijk: Olise staat niet te koop. Alleen zal de club wel luisteren als er een waanzinnig bod komt. En dat is nu net wat Liverpool plant... Volgens Fichajes zouden ze op Anfield heel ver willen gaan. Tot 200 miljoen euro als het moet...

Hij zou de duurste inkomende transfer van de club kunnen worden. Liverpool bereidt naar verluidt al een salarisstructuur voor Olise voor, welke rol hij binnen de ploeg op zich mag nemen én aan de voorwaarden voor een vertrek van Salah.

Bij Bayern willen Kompany en de fans Olise uiteraard niet gaan, maar als er sprake is van zo'n bedrag kan er uiteraard nog veel gebeuren. Alles wijst erop dat we deze zomer een nieuwe transfersaga gaan krijgen...