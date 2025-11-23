Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

Voormalig international Franky Van Der Elst reageerde scherp op de golf van kritiek die bondscoach Rudi Garcia te verduren kreeg. Hij benadrukte dat de toon en intensiteit van de reacties volgens hem buiten proportie waren.

Kritiek na wedstrijden tegen Kazachstan en Liechtenstein

Na de interlands tegen Kazachstan en Liechtenstein laaide de discussie rond Garcia sterk op. Van Der Elst stelde dat hij verrast was door de hevigheid van de commentaren.

“Da’s allemaal overdreven zeg, komaan. Na Kazachstan dacht ik al: ‘Vanwaar komt dit ineens?’”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Daarmee maakte hij duidelijk dat de kritiek volgens hem niet in verhouding stond tot de prestaties.

Ook het incident waarbij Garcia na de wedstrijd tegen Liechtenstein geen gesprek wilde aangaan met analist Gilles De Bilde werd aangehaald. Van Der Elst erkende dat dit een fout was, maar hij wees erop dat dergelijke reacties vaak een aanleiding hebben. “Oké, dat hij na Liechtenstein niet met De Bilde wilde praten, is fout. Maar die reactie komt ook ergens van.”

Vergelijkingen met eerdere bondscoaches

In zijn analyse trok Van Der Elst de lijn breder en verwees hij naar de manier waarop eerdere bondscoaches werden beoordeeld. Hij somde de kritiek op die zijn voorgangers kregen en stelde dat er een patroon zichtbaar is. “Tedesco lijkt nergens op”, “Rudi Garcia lijkt nergens op”, “Martinez had ons wereldkampioen moeten maken”, “Wilmots was niet goed”.

Volgens Van Der Elst toont dit aan dat de publieke opinie telkens opnieuw dezelfde cyclus doorloopt. Hij besloot dat ook toekomstige bondscoaches waarschijnlijk niet gespaard zullen blijven. “En de volgende vier bondscoaches zullen ook wel niet goed zijn. Zo kan je bezig blijven”, besloot hij.