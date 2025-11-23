KV Kortrijk-coach Jonckheere verwacht meer van de eigen fans: dit is zijn duidelijke boodschap

KV Kortrijk-coach Jonckheere verwacht meer van de eigen fans: dit is zijn duidelijke boodschap
Foto: © photonews

KV Kortrijk won dit weekend opnieuw, deze keer met 4-2 van Lommel SK. Coach Michiel Jonckheere vindt dat er meer moet worden stilgestaan bij de uitzonderlijke reeks van zijn ploeg.

In de Challenger Pro League zijn er twee ploegen die dit seizoen écht verbazen met hun resultaten: SK Beveren en KV Kortrijk. Zaterdag wonnen de Kerels opnieuw, dit keer met 4-2 van Lommel SK.

Na 13 gespeelde wedstrijden staan ze op de tweede plaats in 1B met maar liefst 34 punten. Dat zijn vier eenheden minder dan leider Beveren, dat al wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Jonckheere vindt dat Kortrijk meer erkenning verdient

Dat komt neer op een enorm positief rapport: Kortrijk pakte 34 op 39, en dat mag wel wat meer in de verf worden gezet volgens trainer Michiel Jonckheere. "Mijn spelers moeten blijven genieten, want dit is eigenlijk allesbehalve normaal", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

"De fans mogen dit niet vanzelfsprekend vinden. Ze mogen gerust wat enthousiaster zijn. Er wordt te weinig stilgestaan bij hoe uniek onze reeks is", vindt de trainer van Kortrijk.

Lees ook... KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"Brecht Dejaegere laat er dan ook weinig twijfel over bestaan. "Het is mijn doel om met KV Kortrijk terug te keren naar eerste klasse, maar we moeten enkel bezig zijn met onszelf."

KV Oostende
Lommel SK
Michiel Jonckheere

