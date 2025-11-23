KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

KV Kortrijk boekte een knappe 4-2-zege tegen Lommel. Na een sterke collectieve prestatie én twee goals van Ambrose blijven de Kerels bovenaan meedraaien in 1B.

KV Kortrijk heeft alweer een mooie overwinning kunnen boeken dit weekend. De Kerels mochten met 4-2 zegevieren in tegen Lommel SK, na een spannende wedstrijd.

Van Landschoot zette Kortrijk al snel op voorsprong, maar Lommel maakte in minuut 4 alweer gelijk. Thierry Ambrose scoorde voor de pauze nog de 2-1. Op het uur maakte hij er 3-1 van. Na een eigen doelpunt van Ruyssen zette Afolabi de eindstand vast: 4-2.

Ambrose schittert opnieuw

"Het was een totaalprestatie", reageerde coach Michiel Jonckheere volgens Het Laatste Nieuws. "We hebben gevoetbald zoals ik het wil. Ik ben een erg tevreden coach. Het is niet iedereen gegeven om vier keer te scoren tegen Lommel."

De trainer van KVK liet zich bijzonder positief uit over Ambrose. "Het was een tijdje geleden dat ik nog eens zo’n goede prestatie van hem gezien heb. Thierry bewees vandaag dat hij de beste speler van 1B is."

De spits van Kortrijk zit momenteel aan 8 doelpunten in 12 wedstrijden, bovendien gaf hij ook nog eens 5 assists. Hiermee is hij ook topschutter in de CPL, met één doelpunt meer dan Mertens, Robail en Diouf.