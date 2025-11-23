🎥 Wat lieten Patro en Beerschot zien in de Challenger Pro League?

Vanmiddag werden de laatste twee wedstrijden van de veertiende speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers.

Olympique Charleroi – Beerschot 1-2

Beerschot kwam na 18 minuten op voorsprong via Vula. De thuisploeg kon enkele keren dreigen, maar een doelpunt viel niet. Weymans ging vlak na de rust neer na een contract. Hij werd met de draagberrie afgevoerd, dit wordt mogelijk een ernstige knieblessure.

Op het uur bracht Vargas Beerschot op een dubbele voorsprong. Hij was nog maar goed en wel ingevallen voor de geblesseerde Weymans. Tien minuten voor tijd kwam de aansluitingstreffer er via Ndedi. Er kwamen zes minuten toegevoegde tijd, maar daarin veranderde de score niet meer.

Patro Eisden – RWDM 1-0

De eerste helft leverde kansen aan beide kanten op, maar doelpunten vielen er niet. Ook in de tweede helft was het lang wachten op een doelpunt. Zeven minuten voor tijd zette Rousseau Patro op voorsprong (zie filmpje hieronder).

De staf van de thuisploeg kreeg tijdens deze wedstrijd twee gele kaarten gepresenteerd van de scheidsrechter van dienst. Een belangrijke zege, al is de achterstand groot.

In de stand is Beveren leider, met twee punten voorsprong op KV Kortrijk dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Beerschot is derde op zes punten. Patro volgt als vijfde, met een match minder gespeeld, wel al op 15 punten.