Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De eerste weken van Sébastien Pocognoli bij AS Monaco verlopen niet zoals gehoopt. Met amper 6 punten op 21 doet de ex-coach van Union SG het voorlopig slechter dan zijn voorgangers.

Zaterdag trok AS Monaco naar Stade Rennais. Een wedstrijd waar heel Frankrijk naar uitkeek, en dat om één reden: de langverwachte comeback van Paul Pogba. De wereldkampioen stond meer dan twee jaar aan de kant na zijn dopingschorsing.

Pogba viel effectief in, tien minuten voor tijd, en kreeg zelfs een warm applaus van het thuispubliek. Maar hij kon de zware 4-1 nederlaag van Monaco niet meer voorkomen.

Pocognoli al onder druk bij Monaco?

Met dat resultaat komt Sébastien Pocognoli op een pijnlijke balans: 7 op 21 sinds zijn komst. Dat is het slechtste startcijfer van een Monaco-coach sinds 2020. Robert Moreno pakte toen ook 7 op 21.

Toch hoeft dat niet te betekenen dat Pocognoli al uitgespeeld is op het Prinsdom. Bij Union duurde het immers ook maanden voor zijn spel volledig op punt stond, waarna hij de ploeg naar de titel leidde.

Lees ook... De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met MonacoDe vraag is alleen of het bestuur van AS Monaco evenveel geduld zal hebben als dat van Union, nadat het hem midden in zijn beste vorm bij USG wegplukte…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Rennes

Meer nieuws

KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

KV Kortrijk-trainer gaat ver: "De beste speler van 1B"

10:00
De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

21:40
1
LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

LIVE: Genk vs een KVM vol vertrouwen voor een plek in de top 6: "Ze moeten hoger staan, maar ze staan er niet"

09:45
Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière

09:30
2
LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

09:20
Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

Imke Courtois heeft duidelijke mening over Rudi Garcia na alle chaos

09:01
Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München realiseert spectaculaire comeback na 0-2 achterstand: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot Reactie

Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken bloot

08:00
Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is

Dit is de echte reden waarom Jorthy Mokio plots uit de A-ploeg van Ajax is

06:30
🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

🎥 Ex-speler van Anderlecht slachtoffer van racisme: stevige sancties uitgedeeld

07:00
Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken Reactie

Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken

23:30
Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

23:00
Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

22:41
Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

22:30
2
Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

22:15
1
Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

22:00
🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" Reactie

🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"

21:25
6
Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

21:20
STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

21:30
🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

21:00
5
De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

20:10
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

20:30
1
Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

20:30
🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

20:00
1
KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

19:30
1
Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

19:15
3
Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

19:00
Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

13:30
2
Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

18:50
2
"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

18:30
4
Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

17:54
Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

18:00
Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

17:30
Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

17:00
Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel Interview

Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel

16:45
Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over Interview

Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 13
Nice Nice 1-5 Marseille Marseille
RC Lens RC Lens 1-0 Strasbourg Strasbourg
Rennes Rennes 4-1 Monaco Monaco
PSG PSG 3-0 Le Havre Le Havre
Auxerre Auxerre 15:00 Lyon Lyon
Toulouse Toulouse 17:15 Angers Angers
Stade Brestois Stade Brestois 17:15 Metz Metz
Nantes Nantes 17:15 Lorient Lorient
Lille OSC Lille OSC 20:45 Paris FC Paris FC

Nieuwste reacties

Philippe Cr Philippe Cr over Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp-speler verklapt wat Gheysens zei voor cruciale wedstrijd tegen La Louvière Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen" CCpl CCpl over Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt? Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels LD 007 LD 007 over Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over TIGERMANIA TIGERMANIA over Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten Vals_Munter Vals_Munter over 🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved