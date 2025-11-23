Zeer negatief 'record' voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

De eerste weken van Sébastien Pocognoli bij AS Monaco verlopen niet zoals gehoopt. Met amper 6 punten op 21 doet de ex-coach van Union SG het voorlopig slechter dan zijn voorgangers.

Zaterdag trok AS Monaco naar Stade Rennais. Een wedstrijd waar heel Frankrijk naar uitkeek, en dat om één reden: de langverwachte comeback van Paul Pogba. De wereldkampioen stond meer dan twee jaar aan de kant na zijn dopingschorsing.

Pogba viel effectief in, tien minuten voor tijd, en kreeg zelfs een warm applaus van het thuispubliek. Maar hij kon de zware 4-1 nederlaag van Monaco niet meer voorkomen.

Pocognoli al onder druk bij Monaco?

Met dat resultaat komt Sébastien Pocognoli op een pijnlijke balans: 7 op 21 sinds zijn komst. Dat is het slechtste startcijfer van een Monaco-coach sinds 2020. Robert Moreno pakte toen ook 7 op 21.

Toch hoeft dat niet te betekenen dat Pocognoli al uitgespeeld is op het Prinsdom. Bij Union duurde het immers ook maanden voor zijn spel volledig op punt stond, waarna hij de ploeg naar de titel leidde.

Lees ook... De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco›De vraag is alleen of het bestuur van AS Monaco evenveel geduld zal hebben als dat van Union, nadat het hem midden in zijn beste vorm bij USG wegplukte…