Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

Senne Lammens heeft zijn eerste nederlaag geleden als basisdoelman van Manchester United. The Red Devils verloren met 0-1 van een tienkoppig Everton.

Manchester United heeft maandagavond verloren van Everton, wat toch een serieus verrassing was. De Mancunians speelden namelijk bijna een volledige wedstrijd met een man meer. Gana Gueye pakte na 13 minuten spelen al rood.

De Everton-speler kreeg het aan de stok met zijn ploegmaat, Michael Keane, en dat liep wat uit de hand. Gueye gaf hem een mep en werd door de scheidsrechter van het veld gestuurd met rood.

Manchester United profiteert niet van numerieke meerderheid

Het was voor United een enorm geschenk, al pakten de troepen van Ruben Amorim het niet uit. Kiernan Dewsbury-Hall scoorde voor de rust nog de 0-1 met een gekruld schot.

Lammens zat er met de vingertoppen bij, aangezien het schot niet bepaald ver in de hoek ging, maar kon een tegendoelpunt niet voorkomen. Er werd niet meer gescoord en de wedstrijd eindigde op een 0-1 nederlaag voor Man Utd.

Het is de eerste nederlaag van The Red Devils met Senne Lammens in doel. Hij had misschien meer kunnen doen bij het tegendoelpunt, al is het ook bizar dat er tegen 10 tegenstanders geen enkele keer gescoord wordt.