🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

Foto: © photonews

Manchester United speelt maandagavond tegen Everton en wil zijn sterke reeks verderzetten. Senne Lammens staat opnieuw onder de lat, maar de wedstrijd kantelde al vroeg nadat Gana Gueye op bizarre wijze rood kreeg.

De Premier League-fans kunnen ook op maandagavond geniet van voetbal. Manchester United neemt het namelijk op tegen Everton, en zal proberen zijn ongeslagen reeks verder te zetten.

Senne Lammens startte zoals verwacht opnieuw in doel bij The Red Devils. Sinds hij er debuteerde tussen de palen verloor United nog geen enkele keer.

Gueye pakt een van de domste rode kaarten in de Premier League-geschiedenis

Al snel werd de wedstrijd een stuk makkelijker voor Manchester United, en daar moest het absoluut niets voor doen. Na 13 minuten spelen pakte Gana Gueye rood. De manier waarop was ongelooflijk.

De nummer 5 van Everton maakte zich bijzonder kwaad op zijn eigen ploegmaat, Michael Keane. De ref zag de situatie uit de hand lopen toen Gueye zijn ploegmakker plots een mep leek te verkopen.

De dader kreeg meteen rood van voor zijn oerdomme actie en verweerde zich niet tegen die beslissing. In plaats daarvan maakte hij zich nog eens extra kwaad op Keane. Lammens zal er eens goed mee gelachen hebben... Dit zie je ook niet iedere week.

