Belgische profclub drie weken zonder voetbal: "Niemand zat te wachten op deze extra lange pauze"

Voor Lierse duurde de interlandbreak extra lang. Vorig weekend was het team namelijk bye door de situatie in de Challenger Pro League met zeventien teams. Bij Lierse zijn ze daar niet helemaal tevreden mee.

Lierse won op 8 november alweer van Club NXT en klom daardoor naar een elfde plaats in het klassement. Dit weekend proberen ze tegen de RSCA Futures door te gaan op dat elan.

Lierse heeft werk aan de winkel

Doordat het team bye was afgelopen weekend zal er tussen die twee wedstrijden exact drie weken zitten. En daar zijn ze bij Lierse toch niet helemaal tevreden mee.

"We ervaren het binnen de sportieve cel zeker niet als een voordeel”, geeft assistent Bernd Brughmans aan in Gazet van Antwerpen. “Niemand binnen de groep zat te wachten op deze extra lange rustpauze."

Oefenwedstrijden tegen Mönchengladbach en STVV

"De vier op zes tegen Lommel en Club NXT was niet verkeerd en dan wil je die lijn doortrekken. Het gevoel zal heel anders zijn over een kleine twee maanden, wanneer we een week later dan de andere teams in onze reeks uit de winterstop komen. Dan kan je die extra dagen rust wel perfect en nuttig in je werkschema inplannen.”

Niet dat Lierse zich niet nuttig kon bezighouden de afgelopen weken. Ze speelden oefenwedstrijden tegen Mönchengladbach en tegen STVV en lijken op die manier klaar te zijn voor de rest van de competitie.