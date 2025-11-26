Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Slecht nieuws voor Jimmy Kasparos. De middenvelder is teruggekomen van zijn international break met een zware knieblessure. Daardoor zal hij dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen voor Patro Eisden Maasmechelen.

Patro Eisden Maasmechelen maakte het nieuws op dinsdag bekend via de sociale media. Jimmy Kasparos zal out zijn voor de rest van het seizoen, zo klinkt het.

Stijn Stijnen reageerde in een eerste reactie: "Jimmy heeft tijdens zijn interland een ongelukkige blessure opgelopen. Hij zal waarschijnlijk niet meer in actie komen dit seizoen."

"Heel spijtig, want Jimmy had net zijn plaats gevonden in de ploeg. We zullen Jimmy bijstaan en zullen ook niet verder communiceren over de aard van de kwetsuur."

De aard van de kwetsuur? Het zou gaan over een zware knieblessure, die hij opliep tijdens de interlandbreak met de Domenicaanse Republiek waarvoor hij speelt.

Kasparos heeft ook de Nederlandse nationaliteit. De 23-jarige middenvelder speelde bij de jeugd van Stuttgart en Schalke 04, dat hem ook een eerste kans gaf in de A-kern. Via PEC Zwolle en Rot-Weiss Essen kwam hij naar Patro Eisden Maasmechelen.