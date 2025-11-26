FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?

FIFA verandert plots de regels: kunnen de Rode Duivels ervan profiteren op het WK?
Word fan van België! 2611

Het WK 2026 zal op een volledig nieuwe manier verlopen. België kijkt nu vol verwachting uit naar de loting.

Na de frustrerende 1-1 in Kazachstan, die twijfels liet hangen, heeft België zich herpakt door Liechtenstein met 7-0 te verpulveren in Sclessin. De kwalificatie is al binnen, maar toch twijfelen velen nog aan de capaciteiten van Rudi Garcia.

Met het vernieuwde format van 48 teams heeft de FIFA het systeem voor het WK 2026 aangepast, waardoor de loting er heel anders zal uitzien dan we gewend zijn. Het schema tot aan de finale ligt nu al vast, wat ook de manier verandert waarop de competitie in evenwicht wordt gebracht.

De beste landen worden gescheiden om te vermijden dat ze te vroeg tegenover elkaar staan. Spanje en Argentinië komen in verschillende delen van het schema terecht, net als Frankrijk en Engeland. Ze kunnen elkaar dus pas later op het toernooi treffen, als ze hun groep winnen.

België in pot 1

De potindeling is nu ook officieel. België zit in pot 1, samen met de drie gastlanden (Verenigde Staten, Mexico en Canada) en de hoogst geklasseerde teams. Eén beperking blijft: slechts één land per continent per groep, behalve Europa, dat er twee mag hebben.

Garcia zal de loting bijwonen in Washington. De volledige kalender wordt een dag later bekendgemaakt. We kijken er allemaal naar uit.

België

