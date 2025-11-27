KV Kortrijk-spits spreekt voor het eerst over bijzonder donkere periode: "De pijn was ondraaglijk"

Jonathan Afolabi maakte dit weekend eindelijk zijn comeback bij KV Kortrijk. Na 252 dagen revalideren viel hij in én scoorde hij meteen. Een emotioneel moment voor de spits, die maandenlang met zware achillespeesproblemen worstelde.

Afgelopen weekend maakte Jonathan Afolabi zijn comeback bij KV Kortrijk. De centrumspits viel in de laatste minuten van de wedstrijd in en vierde zijn rentree meteen met een doelpunt. De Ier scoorde bij zijn eerste baltoets.

"Het voelde surreëel. Ik heb zo hard gewerkt om terug te keren. Ik ben blij dat mijn lijdensweg voorbij is", vertelde hij er zelf over bij Het Laatste Nieuws.

Afolabi viert zijn rentree in stijl na zware maanden

Afolabi zat namelijk met een zware blessure aan de achillespees, die hem maar liefst 252 dagen aan de kant hield. Het opvallend is dat hij voordien ook al last had.

"Mijn dagelijkse leven leed er ook onder. Ik geraakte zelfs niet meer uit mijn bed. Mentaal en fysiek zat ik erg diep. Op scans was er niets te zien en dus moesten ze me geloven op mijn woord", gaat de spits verder.

"De pijn was ondraaglijk. Ik kon met moeite nog wandelen. Pas enkele maanden geleden kreeg ik te horen wat er écht aan de hand was: mijn pees was volledig ontstoken", aldus Afolabi, die zijn ploeg nu weer voor de volle 100% kan helpen.