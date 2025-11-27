WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote

WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote
Foto: © photonews
Portugal!

Jasper Vergoote zag Portugal de finale van het WK U17 winnen in Qatar. Anisio Cabral was goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

België werd veel vroeger dan verwacht uitgeschakeld op het WK U17. In de 1/16e finales gingen ze eruit tegen Portugal, dat later de finale bereikte. Ondanks hun uitschakeling was er toch een Belg aanwezig.

Belgische ref in historische WK-finale

Jasper Vergoote was namelijk de vierde official tijdens de finale. De eerste keer in 20 jaar tijd (!) dat een Belgische ref actief is op de finale van een internationaal mannentornooi.

Dat is uiteraard leuk om te zien, maar het zou wat vaker mogen gebeuren. Vergoote zag donderdag hoe de Portugezen het Wereldkampioenschap onder 17 wonnen. In de finale bleken ze te sterk voor Oostenrijk.

Portugal volgt Duitsland op, België verloor van de wereldkampioen U17

Anisio Cabral, die ook al twee keer scoorde tegen de Belgische U17, was goed voor het enige doelpunt van de partij. De Oostenrijkse coach vroeg een challenge aan, maar er werd geen offside opgemerkt.

In de slotfase kwam Portugal nog héél goed weg. Invaller Daniel Frauscher kreeg plots veel ruimte in het Portugese strafschopgebied maar knalde op de paal. Portugal volgt zo Duitsland op.

Portugal

