Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

In ons land was er deze week veel te doen over DAZN, dat niet langer geld zou willen pompen in het mediacontract en dus het Belgisch voetbal. Ondertussen hebben ze in Spanje wel een héél andere deal getroffen.

Kiest DAZN internationaal volop voor de grote competities en niet langer voor de kleine? Het zou zomaar kunnen, want er is in Spanje alvast een megalomaan contract afgesloten - zoveel is duidelijk.

DAZN sluit deal van meer dan vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

De sportzender heeft zijn overeenkomst met La Liga verlengd tot 2032. Dat is een deal van alles samengeteld maar den 5 miljard euro.

DAZN betaalt samen met Movistar liefst 1,05 miljard euro per seizoen. Een stijging van zes procent ten opzichte van de vorige deal, die normaliter tot 2027 zou lopen.

Ongelukkige timing?

"Geen enkel bedrijf kan verplicht worden om met verlies te werken", klonk het volgens Het Laatste Nieuws nog bij DAZN deze week als het ging over het Belgisch voetbal. Bij het bedrijf lijken ze volop te mikken op de grotere competities.

Met de miljardeninvestering in La Liga kiest DAZN resoluut voor mondiaal topvoetbal ten koste van kleinere competities volgens de krant. Javier Tebas, de baas van La Liga, triomfeert over de “economische stabiliteit” voor de komende tien jaar.