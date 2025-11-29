'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

Lorenz Lomme
Reageer
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'
Foto: © photonews

Vincent Kompany heeft het roer stevig in handen bij Bayern München. De machine van Der Rekordmeister loopt gesmeerd, ondanks de eerste nederlaag dit seizoen tegen Arsenal. Ondertussen wil Napoli shoppen in Beieren.

De Italiaanse topclub krijgt dit seizoen af te rekenen met het nodige blessureleed. Romelu Lukaku was al lange tijd out en ook Kevin De Bruyne ligt, net als Franck Zambo Anguissa, in de lappenmand. 

De Zuid-Italianen willen daarom de markt optrekken. Volgens Tuttomercatoweb is Leon Goretzka daarbij een van de favoriete doelwitten. De Duitser staat nog onder contract bij Bayern, maar ziet zijn overeenkomst eind dit seizoen aflopen.

Napoli houdt alternatieven achter de hand

Napoli denkt ondertussen ook aan enkele andere namen. Davide Fratesi (Internazionale), Morten Fendrup (Genoa) en Arthur Uda (Udinese) worden allemaal genoemd door bovengenoemde bron als alternatieven voor Goretzka.

De Duitse middenvelder was dit seizoen al goed voor 17 optredens. Daarin wist hij nog niet te scoren of een assist uit te delen. Het is maar de vraag of Bayern Goretzka zal willen laten gaan, want hij lijkt deel uit te maken van de plannen van Vincent Kompany.

Goretzka speelt al sinds 2018 voor Bayern. Hij kwam toen transfervrij over van Schalke 04. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de meubelstukken in de Beierse kern, met onder meer één Champions League en zes titels op zijn palmares.

