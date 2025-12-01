Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'
Er schijnt licht aan het einde van de revalidatietunnel voor Romelu Lukaku. Hét doel: de topper van komende zondag tegen Juventus FC.

We schreven eerder al dat Romelu Lukaku een pak vroeger dan verwacht speelklaar zou zijn. De meest optimistische stemmen gaven de wedstrijd van gisteren op het veld van AS Roma als hét doel aan. 

SSC Napoli won gisteren in Rome met 0-1, maar Partenopei deed het zonder Big Rom. Ondertussen lijkt het duidelijk wanneer het jeugdproduct van RSC Anderlecht opnieuw tussen de krijtlijnen zal staan.

Géén risico's

Napoli wil geen risico's nemen voor de  bekerwedstrijd tegen Cagliari Calcio van komende woensdag. Il Napolista weet dat Lukaku mikt op de topper van zondag tegen Juventus FC.

Voor de duidelijkheid: Big Rom zal niét aan de aftrap staan in de topper, maar een invalbeurt lijkt héél realistisch. Het betekent alleszins dat Lukaku opnieuw voor de volle honderd procent fit is.

Gedeelde leidersplaats

Napoli deelt momenteel de leidersplaats in de Serie A met AC Milan. Het duo telt één punt voorsprong op Internazionale FC en AS Roma. Juventus volgt op vijf punten.

