Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

OGC Nice zit in een sportieve crisis. En de potjes koken over aan de Côte d'Azur. Zo kreeg Terem Moffi klappen van... de eigen supporters.

Doet de naam van Terem Moffi nog een belletje rinkelen? De Nigeriaanse aanvaller voetbalde in 2019 enkele maanden bij KV Kortrijk.

Moffi maakte indruk in het Guldensporenstadion. FC Lorient betaalde uiteindelijk acht miljoen euro om hem naar de Ligue 1 te halen.

Sportieve crisis

OGC Nice pikte de 19-voudig Nigeriaans international dan weer op bij Lorient voor 22 miljoen euro. Al is Moffi dezer dagen niet zo gelukkig in de Côte d'Azur.

Nice verkeert in een sportieve crisis. Les Aiglons hadden de ambitie om dit seizoen de stap richting top drie te zetten, maar kamperen in de grijze middenmoot.

Vuistslagen

De 3-1-nederlaag bij Lorient - is dit toeval? - was de spreekwoordelijke druppel. Bij de terugkomst van de spelersbus uit Bretagne werden de spelers opgewacht door de fans. Dat schrijft L'Equipe.

De fans eisten dat de spelers uitstapten en... het liep volledig mis. De spelers werden bespuugd en er volgde duw- en trekwerk. Moffi kreeg dan weer enkele vuistslagen te verwerken.