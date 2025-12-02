Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84)

Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84)
Foto: © photonews

De laatste wens van Peter, een 84-jarige Ajax-supporter, leek verloren te gaan door incidenten tijdens de wedstrijd van afgelopen weekend. Dankzij nieuwe afspraken kreeg hij een nieuwe kans, maar dat lukte niet meer.

Teleurstelling door vuurwerkincidenten

Peter, al zijn leven lang fan van Ajax en voormalig scheidsrechter, wilde nog één keer een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA meemaken. Het ziekenhuis waar hij verblijft regelde samen met Ajax een plaats vlak achter het doel voor hem en zijn zoon. Alles leek voorbereid voor een bijzondere dag.

Tijdens het duel tegen FC Groningen gooide de harde kern van Ajax echter massaal vuurwerk op het veld. Het spel werd eerst tijdelijk stilgelegd en na een hervatting opnieuw onderbroken. Uiteindelijk besloot scheidsrechter Bas Nijhuis de wedstrijd definitief te staken.

De teleurstelling was groot. “Natuurlijk was hij blij dat hij er nog bij kon zijn, maar hij was ook heel erg teleurgesteld. Dit is gewoon ontzettend vervelend”, aldus vrijwilliger André van der Gun van Wensenambulance Noord-Holland aan het Algemeen Dagblad.

Peter kreeg van de organisatie een kleine wensmuis mee. Het ziekenhuis meldde dat hij deze de hele nacht vasthield. “Het had anders moeten lopen”, klinkt het. “Het ergste is dat de wens van iemand die op sterven ligt, wordt afgenomen. Het is maar de vraag of hij dit in zijn toestand nog eens kan beleven. Zijn laatste wens ging in rook op.”

Nieuwe kans mislukt

Ondanks de mislukte eerste poging kwam er alsnog goed nieuws. Op maandagavond werd bevestigd dat Peter de replay van de wedstrijd mocht bijwonen. Uiteindelijk kon de man er niet bij zijn, omdat zijn toestand te veel verslechterd was. De wedstrijd eindigde op 2-0 in het voordeel van Ajax.

